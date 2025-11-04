Windtre: arriva una super promo dedicata a coloro che cambiano operatore

Al giorno d’oggi, vera a disposizione un’offerta telefonica sul proprio numero di cellulare è diventato indispensabile per poter svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno in modo facile e veloce, ogni consumatore infatti ha bisogno di sfruttare un determinato quantitativo di gigabyte di traffico dati in modo da poter navigare senza problemi quando si trova lontano dal Wi-Fi domestico e portare a termine gli obiettivi della sua routine digitale.

Di conseguenza bisogna attivare una promozione adatta alle nostre esigenze sotto questo punto di vista, poiché ovviamente le caratteristiche della promozione devono sposare bene le nostre necessità in modo da riuscire a fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per tutta la durata del mese, come se non bastasse per molti utenti, un elemento fondamentale è rappresentato anche dalla possibilità di conservare il proprio numero di cellulare.

Queste cose gli operatori le sanno e non a caso il noto provider Windtre di recente ha lanciato un’offerta dedicata proprio a coloro che hanno bisogno di effettuare la portabilità con caratteristiche specifiche e sicuramente di altissimo livello inclusa nell’offerta, scopriamo insieme di cosa si tratta e come attivare la promozione.

Offerta per la mobilità

L’offerta in questione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da determinati operatori virtuali e garantisce la bellezza di 250 GB di traffico dati connettività 5G alla massima velocità con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo di attivazione completamente gratuito con un prezzo mensile di 7,99 €, la lista degli operatori supportati per effettuare la portabilità e dichiarata sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, se fate parte dell’elenco allora potete attivare la promozione semplicemente cliccando su di essa e seguendo le indicazioni, vi basterà dunque seguire la guida passo dopo passo per poi procedere al pagamento e alla portabilità del numero, quest’ultima verrà effettuata entro tre giorni lavorativi dalla vostra richiesta e nel frattempo vi verrà fornito un numero provvisorio grazie al quale però potrete già utilizzare la vostra promozione.