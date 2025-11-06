Netflix valuta l’acquisizione di Warner Bros Discovery: in gioco DC Comics e Harry Potter

In questi giorni sembra che Netflix stia valutando l’acquisto di Warner Bros Discovery. A rivelarlo è Reuters, che cita fonti anonime vicine alle trattative. Il colosso dello streaming avrebbe già incaricato la banca d’investimento Moelis & Co. di preparare una proposta preliminare di offerta. Secondo quanto emerso, Moelis avrebbe già avuto accesso ai bilanci e ai dati finanziari della WarnerBros, segno che le discussioni sarebbero in uno stadio avanzato.

Il vero obiettivo di Netflix? Entrare in possesso dei franchise più redditizi di Hollywood, a partire da Harry Potter e dall’universo DC Comics, due tra i marchi più riconoscibili e commercialmente forti del mondo. Possederli significherebbe infatti poter sviluppare film, serie e spin-off originali basati su IP dal valore miliardario. Insomma parliamo di contenuti che potrebbero alimentare il suo catalogo per anni.

Netflix e Warner Bros Discovery: un’operazione complessa ma storica

Nonostante il potenziale appeal tra le due società tale operazione non sarebbe priva di ostacoli. Il gruppo americano possiede anche numerosi network televisivi tradizionali, tra cui CNN, TNT, Food Network e Animal Planet, un settore che non si sposa perfettamente con la filosofia di Netflix, da sempre contraria all’ingresso nel mondo della TV lineare. Per questo motivo, qualora l’acquisizione andasse in porto, Netflix potrebbe decidere di rivendere i canali televisivi a terzi o di procedere con un’operazione “a pezzi”. Ciò significherebbe quindi rilevare solo le divisioni più strategiche, come Warner Bros Pictures, HBO e WarnerBros Games.

In ogni caso, la notizia, pur priva di cifre ufficiali, ha già attirato l’attenzione di analisti e investitori. Questo possibile accordo viene infatti visto come la più grande fusione mai tentata nel settore dello streaming. In caso di successo, Netflix consoliderebbe la propria leadership a livello mondiale, contrastando la concorrenza di Disney+, Amazon Prime Video e Apple TV+. Insomma, se le trattative dovessero concretizzarsi, l’operazione darebbe vita a un colosso in grado di controllare alcuni dei franchise più amati al mondo.