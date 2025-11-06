Su Windows 11 arriva la condivisione audio Bluetooth

L’esperienza audio sui PC sta per cambiare grazie a una nuova funzione proposta da Microsoft. Tale opzione è, al momento, in fase di test su Windows 11. La tecnologia, basata su Bluetooth LE Audio, permetterà di trasmettere lo stesso contenuto sonoro a due dispositivi contemporaneamente. Aprendo così possibilità fino ad oggi riservate agli smartphone. Sarà possibile controllare i volumi in modo indipendente, offrendo un’esperienza personalizzata pur condividendo la stessa sorgente audio. Ciò rappresenta un passo avanti per chi utilizza il PC come centro multimediale. Eliminando la necessità di accessori esterni come sdoppiatori audio o splitter.

Nuova opzione audio in arrivo sui dispositivi Windows 11

Per il momento, la funzione è limitata a modelli specifici di Copilot Plus PC. Tra cui troviamo i Surface Laptop e il Surface Pro. Ma è utile sottolineare che l’estensione ad altri notebook compatibili è prevista nel prossimo futuro. Nel dettaglio, i dispositivi audio devono supportare lo standard Bluetooth LE Audio, già presente su prodotti di fascia alta. Come, ad esempio, i Samsung Galaxy Buds 3 Pro e le Sony WH-1000XM6.

Il contesto tecnologico in cui si inserisce tale novità evidenzia una tendenza recente: gli utenti cercano esperienze condivise ma flessibili. Situazioni in cui la qualità del suono e la comodità d’uso sono prioritarie. La possibilità di ascoltare la stessa traccia audio in due ambienti separati senza interferenze potrebbe ridefinire il modo in cui famiglie e amici fruiscono di contenuti digitali. Un cambiamento importante per l’esperienza con i propri computer.

Tale anteprima su Windows 11 non è solo un aggiornamento tecnico. Rappresenta un segnale dell’evoluzione della fruizione multimediale sui PC, in linea con le innovazioni già viste nel mondo mobile. La combinazione tra semplicità d’uso, compatibilità crescente e attenzione alla qualità sonora suggerisce che la condivisione audio diventerà presto una funzione standard. La quale è destinata a modificare le abitudini di ascolto in ambito degli utenti Windows.