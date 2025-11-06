Ad
AndroidApplicazioniIntelligenza ArtificialeNews

OpenAI lancia Sora anche su Android, ma l’Italia resta esclusa

OpenAI estende Sora anche ad Android: l’app per generare video AI arriva su Google Play in alcuni Paesi, ma non ancora in Italia

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
OpenAI lancia Sora anche su Android, ma l’Italia resta esclusa

Dopo quanto visto sulla piattaforma iOS, OpenAI ha voluto portare Sora anche su Android. Se dalle parti di Apple i risultati sono stati già eccezionali con 1 milione di download in appena 5 giorni, si potrebbe fare ancora di più dalle parti di Google. L’applicazione, pensata per creare e condividere video generati con l’intelligenza artificiale, è già accessibile su Google Play Store in alcuni mercati selezionati, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud e diversi Paesi asiatici. L’Italia, almeno per ora, non rientra tra le regioni abilitate al download.

Sora si presenta con un’interfaccia ispirata ai social di ultima generazione: un feed di video AI in stile TikTok, dove la navigazione si alterna alla possibilità di generare contenuti originali. Il vero cuore dell’app, però, sono i suoi strumenti di creazione, che sfruttano le reti neurali sviluppate da OpenAI per tradurre descrizioni testuali in brevi clip video. Gli utenti possono anche remixare o modificare i filmati altrui, rendendo il processo creativo più immediato e collaborativo.

La funzione Cameo e le polemiche sui deepfake

Tra le caratteristiche più discusse figura Cameo, insieme alla sua estensione Character Cameo, che permette di creare avatar realistici o repliche digitali di persone reali, animali domestici o personaggi di fantasia da inserire nei video. Questa libertà creativa ha sollevato ampie preoccupazioni sui deepfake e sulla gestione dei diritti d’autore, spingendo OpenAI a rivedere le proprie policy. L’azienda ha infatti eliminato l’opt-out automatico per i titolari dei diritti, che prima escludeva in modo predefinito l’uso delle proprie immagini o opere nei contenuti generati.

In prospettiva, la società punta a introdurre un sistema che consenta ai detentori dei diritti – come studi cinematografici o figure pubbliche – di richiedere un compenso aggiuntivo per l’utilizzo dei propri volti o personaggi. Un modello che, se confermato, potrebbe aprire a una nuova economia digitale, dove la creazione e la licenza dei contenuti AI convivono con la tutela delle identità.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!