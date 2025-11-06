Google Pixel 9, offerta INCREDIBILE su Amazon: prezzo crollato

Ad
Google Pixel 9 può essere vostro su Amazon con uno sconto assolutamente mai visto prima d'ora.

scritto da Denis Dosi
Arriva una nuova interessante promozione su Amazon, con la possibilità di mettere finalmente le mani su Google Pixel 9, uno smartphone che cattura l’interesse e l’attenzione del pubblico con un rapporto qualità/prezzo estremamente convincente e conveniente.

Disponibile sul mercato da relativamente poco tempo, il prodotto ha un peso di 198 grammi e dimensioni di 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, con una completa resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici. Sotto il cofano si può trovare un processore Google Tensor G4, SoC di penultima generazione con frequenza di clock a 3,1GHz, passando anche per una GPU Mali-G715 MC7, oltre a un quantitativo di RAM davvero importante: 12GB. La memoria interna varia in relazione alla variante che selezionate, anche se va ricordato che non è mai espandibile.

Il display è relativamente piccolo, essendo comunque un componente da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, un OLED di alta qualità con refresh rate a 120Hz, passando anche per 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2. Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 50 megapixel, e anche un ultragrandangolare da 48 megapixel, con risoluzione di scatto di 8165 x 6124 pixel.

Amazon da sogno con lo sconto sul Google Pixel 9

La spesa per l’acquisto di Google Pixel 9 è decisamente più bassa di quanto avreste mai immaginato o sperato di vedere, si parte da un listino di 699 euro, per scendere di circa 200 euro, in modo tale che il consumatore si ritrova a poter investire un quantitativo di denaro che si aggira attorno ai 499 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.

    Da notare che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon con consegna in tempi brevissimi.

