Google Pixel 9, offerta INCREDIBILE su Amazon: prezzo crollato

Arriva una nuova interessante promozione su Amazon, con la possibilità di mettere finalmente le mani su Google Pixel 9, uno smartphone che cattura l’interesse e l’attenzione del pubblico con un rapporto qualità/prezzo estremamente convincente e conveniente.

Disponibile sul mercato da relativamente poco tempo, il prodotto ha un peso di 198 grammi e dimensioni di 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, con una completa resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici. Sotto il cofano si può trovare un processore Google Tensor G4, SoC di penultima generazione con frequenza di clock a 3,1GHz, passando anche per una GPU Mali-G715 MC7, oltre a un quantitativo di RAM davvero importante: 12GB. La memoria interna varia in relazione alla variante che selezionate, anche se va ricordato che non è mai espandibile.

Il display è relativamente piccolo, essendo comunque un componente da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, un OLED di alta qualità con refresh rate a 120Hz, passando anche per 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2. Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 50 megapixel, e anche un ultragrandangolare da 48 megapixel, con risoluzione di scatto di 8165 x 6124 pixel.

Amazon da sogno con lo sconto sul Google Pixel 9

La spesa per l’acquisto di Google Pixel 9 è decisamente più bassa di quanto avreste mai immaginato o sperato di vedere, si parte da un listino di 699 euro, per scendere di circa 200 euro, in modo tale che il consumatore si ritrova a poter investire un quantitativo di denaro che si aggira attorno ai 499 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.

Da notare che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon con consegna in tempi brevissimi.