Con One UI 8.5 Samsung introdurrà un Risparmio Dati intelligente per i social

One UI

La prossima grande versione della One UI, la 8.5, continua a svelare interessanti novità. Dopo i miglioramenti al pannello Edge, i preset per la fotocamera e le nuove funzioni Galaxy AI, un’altra novità promette di avere un impatto concreto sull’esperienza quotidiana degli utenti: il Risparmio Dati intelligente per le app social.

La scoperta arriva direttamente da Android Authority, che ha individuato nel codice di una build di test una nuova funzione chiamata “Adaptive Data Saver”, ovvero Risparmio Dati Adattivo. Una feature apparentemente semplice, ma che potrebbe fare una grande differenza per chi trascorre molto tempo su Instagram, TikTok o YouTube Shorts, dove la riproduzione automatica dei video consuma rapidamente sia dati che batteria.

Adaptive Data Saver: come funziona

Secondo le informazioni trapelate, la nuova funzione di Samsung analizzerà il comportamento delle app social per regolare in modo intelligente il caricamento dei video nei feed. Oggi, la maggior parte delle piattaforme carica in anticipo i video durante lo scorrimento (tecnica chiamata prefetching), così che partano immediatamente quando l’utente li incontra. Il risultato? Un’esperienza fluida, ma anche un enorme dispendio di dati e risorse in background, anche per contenuti che non vengono mai visualizzati davvero.

Con il nuovo Risparmio Dati Adattivo, lo smartphone caricherà i video solo nel momento in cui l’utente si ferma o interagisce con essi, invece di scaricarli automaticamente. Il meccanismo, quindi, non andrà a ridurre la qualità o la risoluzione dei contenuti, ma interverrà solo sul momento del caricamento, ottimizzando il consumo dati in modo “intelligente”. In altre parole, il telefono diventerà capace di distinguere tra scroll casuale e visualizzazione effettiva, evitando di sprecare gigabyte per clip che scorrono sullo schermo per mezzo secondo.

Benefici su consumo e autonomia

Oltre al risparmio di dati mobili, il vantaggio secondario ma non meno importante riguarda l’autonomia della batteria. Riducendo le richieste di rete e il numero di video precaricati, il processore e il modem lavoreranno meno, con un impatto positivo sui consumi energetici. Samsung avrebbe progettato questa funzione proprio per garantire un equilibrio tra fluidità e efficienza, evitando le fastidiose limitazioni tipiche dei vecchi risparmi dati, che spesso rallentavano caricamenti o degradavano la qualità visiva.

Una stringa di codice trapelata fa riferimento esplicito al mantenimento della qualità video: “Adaptive Data Saver will reduce data use while maintaining visual quality.” Tradotto: il sistema ottimizzerà il traffico dati senza compromettere la resa visiva dei contenuti.