Redmi Pad PRO , a questo prezzo è un affare su Aliexpress

Per chi è alla ricerca di un nuovo tablet che sia affidabile ma allo stesso tempo non vuole spendere una fortuna, c’è una super occasione su Aliexpress. Il noto store di shopping online sta infatti proponendo uno dei nuovi tablet di casa Xiaomi. Si tratta del tablet Redmi Pad Pro. Gli utenti interessati potranno portarselo a casa ad un prezzo davvero ottimo. Tutto questo grazie al favoloso sconto proposto sullo store pari ad addirittura il 67%. Non sono nemmeno previsti costi per la spedizione dato che è inclusa nel prezzo. Tutti gli interessati potranno acquistarlo seguendo direttamente QUESTO LINK.

Redmi Pad Pro, nuovo tablet adulto un ottimo prezzo sullo store Aliexpress

Sul noto store online Aliexpress è disponibile all’acquisto un fantastico tablet del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Redmi Pad Pro. Questo device è al momento proposto con uno sconto folle pari ad addirittura il 67%. In questo modo, il suo prezzo è crollato, arrivando ad appena 189,91 euro. Si tratta di un notevole risparmio, se si pensa al prezzo a cui è solitamente venduto.

Redmi Pad Pro dispone infatti di notevoli caratteristiche. Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo infatti uno degli ottimi processori di casa Qualcom, ovvero il soc Snapdragon 7s Gen 2. Ad accompagnarlo sono presenti diversi tagli di memoria. Gli utenti potranno acquistare in sconto il modello con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, ma eventualmente sono disponibili anche altri tagli di memoria, ad esempio con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

La batteria montata a bordo ha poi una capienza di addirittura 10.000 mah e questa è in grado di garantire una autonomia mostruosa. Il display ha poi una diagonale pari a 12.1 pollici con una risoluzione pari a 2.5K e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.