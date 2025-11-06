iOS 27 segnerà l’anno di Apple Intelligence: grandi novità in arrivo nel 2026

Il 2026 porterà diverse novità per Apple Intelligence. Stando a quanto riportato da fonti molto vicine al mondo Apple, proprio con iOS 27 ci saranno introduzioni importanti e legate all’intelligenza artificiale, rafforzando l’integrazione tra hardware e software in maniera inedita. La presentazione dovrebbe avvenire alla WWDC 2026, come da tradizione a fine primavera, mentre il rilascio è previsto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, insieme agli iPhone di nuova generazione.

Sembra ormai chiaro da tempo il modus operandi di Apple. L’azienda, infatti, avrebbe scelto un approccio più graduale rispetto ai rivali, con un’attenzione particolare alla protezione dei dati personali e all’uso di modelli AI ibridi, elaborati in parte sui dispositivi e in parte nel cloud privato.

Siri e il passaggio al modello Gemini

Secondo le fonti, la rivoluzione non inizierà con iOS 27 ma già nei prossimi mesi, con la versione iOS 26.4. In quel rilascio dovrebbe debuttare la nuova Siri potenziata da Gemini, sviluppata in collaborazione con Google. Si tratta della prima versione “Gen AI” dell’assistente vocale, costruita per offrire interazioni più naturali e complesse grazie a un modello linguistico personalizzato. Tuttavia, Gurman sottolinea che le funzioni più avanzate di Apple Intelligencesaranno rinviate a iOS 27, che fungerà da piattaforma completa per consolidare l’ecosistema AI dell’azienda.

Una strategia in equilibrio tra privacy e innovazione

Apple, tradizionalmente molto riservata, ha lasciato trapelare solo vaghi indizi sulle direzioni future. Alla WWDC 2026dovrebbero essere svelati non solo i progressi di iOS ma anche una strategia AI più ampia, che potrebbe includere macOS, iPadOS e watchOS. Rimane da capire come l’azienda riuscirà a bilanciare il proprio rigido controllo sulla privacy con la necessità di sviluppare modelli competitivi rispetto a quelli di OpenAI e Google.

Il 2026, insomma, si preannuncia come un anno chiave: la maturità di Apple Intelligence determinerà se Cupertino riuscirà davvero a colmare il divario con i leader del settore e a ridefinire il modo in cui l’intelligenza artificiale si integra nei suoi dispositivi.