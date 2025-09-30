Apple Intelligence non funziona su alcuni iPhone 17: segnalati problemi di installazione

L’atteso debutto di Apple Intelligence sugli iPhone 17 non sta procedendo senza intoppi. Diversi utenti hanno segnalato che le funzioni di intelligenza artificiale non risultano utilizzabili, nonostante risultino installate sul dispositivo. Il problema riguarda non solo il modello base, ma anche iPhone 17 Pro, Pro Max e il nuovo iPhone Air, facendo pensare a un bug software e non a un difetto legato a singole unità.

Le testimonianze descrivono un comportamento anomalo: il sistema invita a scaricare Apple Intelligence per procedere, ma il download risulta già presente nella memoria del telefono o appare come “in corso” senza mai completarsi. Di fatto, le funzioni AI restano disattivate e l’utente non può accedere a nessuna delle opzioni promesse.

Apple al lavoro su una correzione

Fortunatamente questa problematica non sembrerebbe essere molto diffusa anche se il numero di segnalazioni è sufficiente per attirare l’attenzione. Una persona ad esempio ha riferito che il supporto Apple ha consigliato di attendere un aggiornamento software, segno che l’azienda potrebbe essere già al corrente del bug e stia lavorando a una soluzione.

Questa situazione si aggiunge ad altri inconvenienti riscontrati sui nuovi iPhone. Alcuni possessori lamentano problemi di connettività cellulare che interrompono le chiamate o la navigazione, mentre chi ha acquistato i modelli Pro segnala una scocca in alluminio più delicata, facilmente soggetta a graffi e ammaccature rispetto al titanio delle generazioni precedenti.

Critiche sulla qualità del rilascio software

Il malfunzionamento di Apple Intelligence, anche se interessa solo una parte degli utenti, riapre il dibattito sulla qualità dei rilasci software di Apple. La suite di AI, annunciata nel 2024 come una delle principali innovazioni dell’ecosistema iOS, resta incompleta e la sua implementazione procede a rilento. L’azienda dovrà dimostrare di saper correggere rapidamente i bug e garantire un’esperienza stabile, soprattutto ora che l’intelligenza artificiale rappresenta un elemento chiave della strategia per iPhone.

Un prossimo aggiornamento di iOS potrebbe finalmente risolvere il problema e attivare correttamente le funzioni AI, consentendo agli utenti di sfruttare ciò che era stato promesso come il cuore dell’esperienza su iPhone 17.