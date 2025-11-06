Redmi Turbo 5 Pro, svelate le specifiche tecniche

Il produttore tech Xiaomi sta per presentare una nuova serie di smartphone di punta a marchio Redmi.a nuova serie sarà caratterizzata inizialmente da almeno due modelli, ovvero i nuovi Redmi Turbo 5 e Redmi Turbo 5 Pro. Proprio questo modello è stato il protagonista degli ultimi rumors e indiscrezioni. Il noto leaker del settore Digital Chat Station ha infatti da poco rivelato alcune delle sue presunte specifiche tecniche.

Redmi Turbo 5 Pro, il leaker Digital Chat Station rivela le presunte specifiche tecniche

Il leaker del settore Digital Chat Station ha da poco rivelato le presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone di punta del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi Turbo 5 Pro. Quest’ultimo sarà il nuovo smartphone di punta del produttore e potrà vantare delle prestazioni di alto livello. Secondo il leaker, infatti, a bordo del nuovo device ci sarà uno dei processori più potenti di casa MediaTek.

A detta del leaker, si tratterà di uno dei nuovi processori della serie MediaTek Dimensity 9000, ma per il momento non sappiamo con esattezza quale sarà nello specifico. Il leaker ha poi rivelato che sul fronte lo smartphone vanterà la presenza di un display con tecnologia LTPS con risoluzione pari a 1.5K con i bordi piatti. Al suo interno dovrebbe poi essere integrato un sensore biometrico ultrasonico per lo sblocco ed i bordi dovrebbero essere piatti.

Il design dovrebbe essere poi minimal, con il frame in metallo. Il leaker ha anche rivelato che lo smartphone potrà contare sulla presenza della certificazione di resistenza più completa contro acqua e polvere. Dal punto di vista dell’autonomia, invece, il leaker potrà vantare la presenza di una batteria molto capiente da addirittura 9000 mah. Non dovrebbe neanche mancare la presenza del supporto alla ricarica rapida da ben 100W.

Questi sono i primi dettagli sul prossimo Redmi Turbo 5 Pro. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.