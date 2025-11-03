Galaxy Z Fold 8: Samsung prepara dei passi in avanti importanti

Archiviata la pratica Galaxy Z Fold e Flip 7 ora Samsung si sta concentrando sulla sua prossima generazione di dispositivi pieghevoli che è chiamata a ribadire l’innovazione che i suoi predecessori sono riusciti a rappresentare, Samsung infatti sta lavorando in modo decisamente concentrato per riuscire ad offrire nuovamente quell’effetto wow che gli attuali due pieghevoli sono riusciti a mostrare alla community al punto da elevare le quote di mercato della società.

Come se non bastasse, Samsung si sta preparando anche all’ingresso prepotente e sicuramente non lasciato al caso di Apple all’interno di questo segmento del mercato dal momento che il 2026 dovrebbe essere anche l’anno dell’arrivo di iPhone pieghevole, dunque la società sta sperimentando dei cambiamenti per il suo prossimo dispositivo che puntano ovviamente assegnare un passo in avanti generazionale degno di tale definizione, scopriamo che cosa bolle in pentola.

Nuova batteria e nuova cerniera

Nello specifico, i punti saldi su cui Samsung sta lavorando sono quelli che ad oggi rappresentano anche i punti deboli dell’attuale generazione, la batteria dovrebbe passare dall’attuale modello da 4400 mAh ad una più capiente da 5000 mAh, un traguardo importante, visto anche lo spessore decisamente ridotto, come se non bastasse, dovremmo assistere anche al grande ritorno della S Pen, grande assente dell’attuale generazione.

Il vero pezzo forte, però dovrebbe essere la futura cerniera dal momento che quest’ultima godrà di una nuova e innovativa tecnologia denominata laser-drilled metal plate, quest’ultima dovrebbe consentire infatti la riduzione in modo consistente della visibilità della piega del display, unico grande difetto che attualmente limita la diffusione e lo sviluppo di questi particolari dispositivi.

Non rimane dunque che attendere per vedere se tutte queste indiscrezioni troveranno un riscontro pratico o se Samsung alla fine deciderà per una soluzione più convenzionale in attesa che la tecnologia sia sufficientemente matura da garantire un risultato godibile e soprattutto resistente nel tempo.