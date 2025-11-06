Amazon SPEZZA il prezzo di Lenovo Tab M11: offertissima per poco tempo

Un risparmio davvero importante vi attende su Amazon per tutti coloro che oggi vogliono acquistare il Lenovo Tab M11, un device che avvicina ulteriormente il consumatore verso un prodotto che difficilmente si avrebbe acquistato, riducendone la spesa finale fino a livelli assolutamente alla portata di tutti.

Il prodotto in questione ha un display da 11 pollici di diagonale, è un tablet con pannello IPS LCD che raggiunge una risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel), mantenendo comunque cornici abbastanza marcate e mai troppo sottili. Il processore è il MediaTek Helio G88, octa-core che riesce a garantire più che discrete prestazioni generali, offrendo nel contempo il multitasking e il pieno divertimento nell’utilizzo del tablet. La configurazione in oggetto si completa con la presenza di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, fermo restando che esistono varianti differenti sul mercato (con prezzi altrettanto diversi tra loro).

Amazon, la promozione sul Lenovo Tab M11 è davvero assurda

Il prezzo di vendita di questo Lenovo Tab M11 è sempre più basso e conveniente, si parte da un listino di 299 euro, per la variante con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, oltre a connettività 4G LTE (il che significa poter inserire una SIM per collegarsi alla rete anche senza WiFi disponibile), per scendere oggi a soli 179 euro. Acquistatelo collegandovi qui.

Il sistema operativo preinstallato di base è Android 13, ma è comunque possibile pensare di installare le versioni successive dell’ottimo OS di Google, godendo appieno delle sue funzionalità. All’interno della confezione troverete anche la penna per rendere il prodotto ancora più versatile e in grado di essere di utilizzato alla stessa stregua di un centro multimediale o di un personal computer. Spdizione gestita da Amazon con consegna in tempi brevi.