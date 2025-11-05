Samsung Galaxy A56 5G è in sconto di quasi 200 euro oggi su Amazon

Uno dei migliori dispositivi della fascia media della telefonia mobile, è sicuramente il Samsung Galaxy A56 5G, prodotto lanciato sul mercato verso gli inizi del 2025, e che oggi riesce a garantire un peso di 198 grammi, passando comunque per dimensioni di 162,2 x 77,5 x 7,4 millimetri di spessore, risultando facile da trasportare e utilizzare in mobilità.

Il display resta essere uno dei suoi punti di forza, essendo comunque un Super AMOLED con dimensioni di 6,7 pollici e risoluzione di 1080 x 2340 pixel, fermo restando avere una densità di 385 ppi, 120 hz di refresh rate (per una maggiore fluidità che lima i piccoli difetti), oltre a 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus Plus. Sotto il cofano si trova un processore già visto e apprezzato in passato, parliamo del Samsung Exynos 1580, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere 2,91GHz, passando anche per la GPU Xclipse 540, oltre a 12GB di RAM (mentre la memoria interna non è espandibile).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore si può trovare davvero tutto il necessario per godere di ottime prestazioni, come un sensore principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel e un effetto bokeh da 5 megapixel.

Samsung Galaxy A56 5G: ecco lo sconto su Amazon

Sconto imperdibile sull’acquisto di uno dei migliori smartphone della fascia media, un prodotto che parte da un listino di 549 euro, per scendere di circa 180 euro, e arrivare in questo modo a sostenere un investimento finale di soli 369 euro (con sconto automatico del 33%). Potete ordinarlo subito al seguente link.

Nel momento dell’acquisto potrete comunque scegliere quale variante andare ad acquistare, se comprensiva ad esempio di SSD portatile, di Clear Cover, di Silicone Case o caricabatterie. Tenete bene a mente che i prezzi potrebbero variare.