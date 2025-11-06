Whatsapp: questo gruppo sta svuotando un conto corrente dopo l’altro

Sicuramente al giorno d’oggi l’applicazione più utilizzata in tutto il mondo e WhatsApp, la piattaforma di messaggistica infatti è installata su quasi tutti gli smartphone circolanti sul nostro pianeta e ovviamente consente a tutti quanti di restare connessi con gli altri, il merito di questo traguardo, ovviamente è del team di sviluppo che si impegna a mantenere l’applicazione sempre aggiornata e al passo coi tempi, tutto questo nel corso degli ultimi 10 anni ha permesso a WhatsApp di raggiungere questo record sbaragliando la concorrenza.

L’enorme numero di utenti iscritti su WhatsApp però purtroppo ha tirato le attenzioni anche di soggetti decisamente poco raccomandabili che vogliono sfruttare questo elemento a proprie vantaggio, stiamo parlando dei truffatori che ovviamente vedono in WhatsApp una possibilità di guadagno tramite le truffe online che infatti sono arrivate sull’applicazione ormai da diverso tempo.

L’obiettivo rimane quello di ottenere informazioni sensibili sulle vittime da utilizzare poi a proprio vantaggio, anche in Italia il fenomeno non manca e colpisce quanti più utenti possibile ogni giorno, ecco dunque che oggi vi parliamo di una nuova truffa che sta davvero creando tanti problemi, in modo da darmi una mano a difendervi nel modo corretto.

Il falso gruppo per guadagnare

La truffa di oggi esordisce tramite un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti all’improvviso, all’interno di questo gruppo vi verrà proposto di guadagnare soldi facili semplicemente mettendo like ad alcuni video su YouTube, i truffatori infatti invieranno realmente alcuni piccoli pagamenti alle loro vittime, in modo tale da conquistare la loro fiducia e fargli abbassare la guardia, questo primo momento poi però lascerà spazio alla truffa vera e propria, i truffatori infatti chiederanno al malcapitato di inviare una somma di denaro, promettendogli di restituire la cifra moltiplicata svariate volte, inutile stare a sottolineare come quella cifra una volta inviata non tornerà mai più al legittimo proprietario, in questo modo i truffatori riusciranno ad ottenere i soldi della vittima.