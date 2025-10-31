CORSAIR x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection, svelata la collezione in edizione limitata

CORSAIR ha annunciato una nuova collaborazione con CD PROJEKT RED. Al fine di celebrare il decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt, ecco arrivare una nuova linea di periferiche da gaming in edizione limitata.

La CORSAIR x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection permetterà a tutti i giocatori di vivere le avventure dello Strigo con un set unico impreziosito da richiami alla saga. Gli utenti potranno contare sulla tastiera da gaming meccanica CORSAIR K65 PLUS WIRELESS 75% RGB, sul mouse da gaming CORSAIR M75 WIRELESS e sul MM300 2XL Anti-Fray Cloth Gaming Mouse Pad.

Entrando maggiormente nello specifico, la tastiera CORSAIR K65 PLUS WIRELESS 75% RGB si contraddistingue dalla presenza di alcuni tasti dedicati ai segni del Witcher. In questo modo sarà possibile accedere più facilmente agli incantesimi per velocizzare il gameplay.

Tra gli elementi distintivi del modello spicca il tasto Esc personalizzato con il logo del gioco e un grande medaglione del Lupo inciso sulla piastra superiore. La flessibilità di utilizzo della tastiera è garantita dagli switch lineari CORSAIR MLX Red che offrono una digitazione fluida e reattiva. Il prezzo di lancio è fissato a 169,99 €.

CORSAIR vuole celebrare i dieci anni di The Witcher 3: Wild Hunt con un set da gaming esclusivo dedicato alla saga di Geralt di Rivia

Passando al CORSAIR M75 WIRELESS Gaming Mouse 10th Anniversary Edition, il mouse è dedicato a Eredin, il Re della Caccia Selvaggia. Pensato per le lunghe sessioni di gaming, le linee ergonomiche si fondono con una struttura leggera e confortevole ma con un tracciamento sempre preciso anche durante le fasi più concitate. Il mouse è acquistabile al prezzo di 129,99 €.

Infine, per chi volesse puntare al set completo, è disponibile il mouse pad da gaming MM300 2XL Anti-Fray Cloth su cui spiccano i simboli del Witcher e la mappa astrale della Spirale. Commercializzato al prezzo di 49,99 €, tutti gli accessori sono disponibili in edizione limitata sul sito di Corsair.

Come affermato da Tobias Brinkmann, Vicepresidente e Direttore Generale delle Periferiche da Gaming di CORSAIR: “I fan di tutto il mondo sono stati affascinati dalla missione di Geralt per trovare Ciri, e siamo entusiasti di aiutarli a trovare l’equipaggiamento ideale per celebrare i 10 anni di questo gioco leggendario. Siamo orgogliosi di collaborare con CD PROJEKT RED per dare vita a questa iniziativa.”