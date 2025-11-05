Dying Light: The Beast incontra PUBG MOBILE nel nuovo evento crossover

Techland ha annunciato l’avvio di un evento crossover unico nel suo genere. Il mondo di Dying Light: The Beast è pronto a fondersi con quello di PUBG MOBILE per un’esperienza di gioco mai vista prima per la saga.

Gli utenti si troveranno ad affrontare una sfida inedita nei panni del protagonista Kyle Crane. Infatti, su Dying Light: The Beast arrivano meccaniche di gioco tipiche del battle royale PUBG MOBILE. I giocatori dovranno confrontarsi per impossessarsi degli airdrop, il tutto nello stile action horror.

L’avventura nata dalla collaborazione tra i due brand si può avviare attraverso la missione “Skillet”. I giocatori la troveranno tramite il Dying Light Outpost e, una volta attivata, si entrerà nel vivo dell’azione. I partecipanti riceveranno automaticamente l’esclusiva skin per auto Airdrop Finder e il premio sarà aggiunto direttamente all’inventario di gioco.

Il nuovo evento esclusivo nato dalla collaborazione tra Dying Light: The Beast e PUBG MOBILE permette di sbloccare ricompense uniche

Una volta avviata la missione “Skillet”, una misteriosa chiamata radio avvertirà gli abitanti di Castor Woods della presenza nell’area del giocatore. Esplorando la zona, bisognerà raggiungere tutti i punti di consegna prima delle forze nemiche.

Naturalmente ci saranno sorprese lungo il percorso e orde di nemici da affrontare. Tuttavia, l’impresa sarà ripagata con ricompense importanti e gadget esclusivi. Infatti, i giocatori riceveranno una collezione di oggetti a tema PUBG MOBILE tra cui l’iconica padella in ghisa.

Le ricompense includono anche la brutale mazza d’acciaio, elemento tipico del Battle Royale, oltre nuovo completo Marked Man. Gli oggetti ottenuti in seguito alla missione “Skillet” permetteranno di migliorar l’esperienza di gioco complessiva.

Infatti, equipaggiando i vari oggetti, si potranno ottenere XP maggiorati, migliorare i danni legati ai colpi alla testa più letali e aumentare il danno delle armi da fuoco. Miglioramenti all’efficienza delle armi e al valore dei danni si possono ottenere attaccando il ciondolo Battleground Keychain a qualsiasi arma.

L’evento crossover Dying Light: The Beast x PUBG MOBILE è attivo dal 31 ottobre e lo sarà fino al prossimo 21 novembre 2025.