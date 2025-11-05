Tesla Cybercab, il robotaxi del futuro prende forma: iniziati i test su strada

Il progetto Tesla Cybercab entra ufficialmente nella sua fase più avanzata. Dopo mesi di prove all’interno dei centri di ricerca, i primi prototipi del robotaxi elettrico e autonomo sono stati avvistati su strade pubbliche in California. Le immagini dei test, diffuse sui social, confermano che il veicolo ha superato la fase di sperimentazione interna e si prepara alla produzione di serie, fissata per metà 2026.

Al momento, le unità in prova presentano specchietti laterali, volante e pedali, oltre alla presenza di un autista umano al volante. Una scelta obbligata, dettata dalle normative vigenti per i test su strade pubbliche. Il Cybercab è stato concepito fin dall’inizio come un mezzo completamente autonomo. La vettura si presenta infatti priva di comandi fisici ed è pensata per operare come robotaxi nelle città del futuro, in cui non vi sarà bisogno del conducente.

Tesla e la sfida delle regole: Cybercab potrà avere volante e pedali dove richiesto dalle leggi

Nonostante le aspettative però Tesla si trova a dover fare i conti con diverse normative internazionali. In molti Paesi, infatti, la circolazione di veicoli totalmente autonomi è ancora soggetta a limitazioni legali. Per tale ragione, la presidente del consiglio di amministrazione, Robyn Denholm, ha confermato che la casa americana è pronta ad adattarsi. Di conseguenza se richiesto, Cybercab verrà equipaggiato con volante e pedali pur mantenendo la sua architettura autonoma.

Tale flessibilità consentirà a Tesla di distribuire il robotaxi su più mercati, evitando blocchi regolatori e mantenendo aperta la strada all’espansione globale del servizio. Nel frattempo, i test su strada rappresentano un passo fondamentale per raccogliere dati reali e migliorare l’affidabilità del sistema di guida Full Self-Driving.

Il debutto ufficiale è atteso per la metà del 2026, ma la visione di Elon Musk è già chiara. L’ imprenditore immagina un futuro in cui le città saranno percorse da veicoli Tesla senza conducente, in grado di muoversi in sicurezza, ridurre il traffico e offrire un nuovo concetto di mobilità condivisa.