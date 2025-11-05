Neato: petizione contro la chiusura della piattaforma cloud?

L’annuncio di Vorwerk relativo alla chiusura del cloud dei robot aspirapolvere Neato ha creato apprensione tra gli utenti. Senza la piattaforma, l’applicazione mobile perderà tutte le funzionalità di controllo. Sarà impossibile selezionare stanze specifiche da pulire, regolare i parametri del robot o consultare le mappe delle pulizie completate. La reazione della comunità si è concretizzata in una petizione online. Quest’ultima chiede di mantenere attivo il cloud, di rilasciare sorgenti dei server e dei robot e di permettere l’integrazione con piattaforme open-source. Come, ad esempio, Home Assistant. Al momento, le adesioni superano di poco le 400 firme, su un obiettivo di 5.000. Dettaglio che evidenzia, almeno al momento, un coinvolgimento limitato.

Neato: parte una petizione contro la chiusura del cloud

Per chi possiede un Neato Botvac Connected, diventa quindi importante controllare subito le impostazioni di aspirazione. Ciò perché una volta disattivata l’app non sarà più possibile modificarle. I Neato non hanno mai raggiunto la popolarità dei concorrenti come i Roomba e le vendite negli ultimi anni sono calate. Ciò soprattutto nelle fasi in cui il cloud era un elemento centrale del prodotto. Inoltre, i modelli più recenti restano legati a tecnologie proprietarie, rendendo improbabile il rilascio dei sorgenti.

La vicenda evidenzia una questione più ampia. I dispositivi smart, quando dipendono da servizi cloud esterni, rischiano di perdere funzionalità fondamentali anche se sono perfettamente funzionanti. Al momento, non resta che attendere. A tal proposito, è importante sottolineare che, anche se le firme della petizione crescessero, esse non hanno valore legale vincolante per l’azienda.

Il caso Neato non è isolato, ma rappresenta un esempio concreto di come l’evoluzione della tecnologia domestica sollevi interrogativi su autonomia dell’utente, trasparenza e sostenibilità dei prodotti connessi. Garantire che i dispositivi mantengano il loro valore nel tempo, anche senza il supporto del cloud, diventa sempre più cruciale in un mercato in rapida trasformazione.