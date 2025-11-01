Il primo Galaxy Trifold di Samsung arriverà anche da noi?

Samsung

Il pieghevole a doppia cerniera è realtà, ma la distribuzione sarà molto più limitata del previsto: ecco dove potrebbe debuttare Samsung ha finalmente mostrato al mondo il suo primo smartphone a doppia piega, il tanto atteso Galaxy Z TriFold. Un dispositivo che segna un nuovo capitolo nella storia dei pieghevoli, introducendo per la prima volta un display tripartito capace di trasformarsi da smartphone compatto a vero e proprio tablet. Il progetto, di cui si parla da anni, è ora ufficiale, ma resta un grande punto interrogativo: arriverà mai in Europa? Gli ultimi rumor raccolti da fonti affidabili non lasciano molto spazio all’ottimismo.

Un debutto a metà: niente Europa, niente USA

Le prime indiscrezioni facevano pensare a un lancio più ampio, con il mercato statunitense ed europeo inclusi nella prima ondata di distribuzione. Tuttavia, le nuove informazioni emerse negli ultimi giorni sembrano ribaltare completamente la situazione.

Secondo quanto riportato dal leaker Evan Blass, il Galaxy Trifold non verrà commercializzato né negli Stati Uniti né nel Vecchio Continente. L’azienda avrebbe scelto una strategia prudente, limitando la disponibilità a pochi mercati chiave dell’Asia. Le regioni coinvolte sarebbero Corea del Sud, Cina, Singapore, Taiwan e — con probabilità minore — Emirati Arabi Uniti. In altre parole, l’Europa è tagliata fuori da questa prima generazione, almeno per ora. Una decisione che, pur deludendo molti appassionati, appare coerente con la strategia di Samsung: testare la risposta del pubblico su scala ridotta prima di lanciare il prodotto globalmente.

Produzione limitata e prezzo proibitivo

La scelta di non portare il Galaxy Trifold in Occidente non dipende solo da motivazioni logistiche. Secondo fonti industriali, Samsung produrrà appena 50.000 unità del nuovo dispositivo. Si tratta di un numero estremamente ridotto, soprattutto per un colosso come Samsung, ma indicativo del fatto che questa è una generazione sperimentale. L’obiettivo non è fare grandi numeri di vendita, ma dimostrare la fattibilità tecnica del design a doppia piega e raccogliere feedback reali su ergonomia, durata e stabilità delle cerniere.

C’è poi la questione del prezzo: secondo i primi rumor, il Galaxy Trifold costerà oltre 3.000 dollari. Una cifra che lo posiziona ben al di sopra di tutti gli altri pieghevoli oggi in commercio, inclusi i Galaxy Z Fold 6 e gli HONOR Magic V2.

Un prezzo così elevato non solo riduce il potenziale commerciale, ma rende anche inutile una distribuzione di massa. Da qui la decisione di concentrarsi su mercati asiatici dove il pubblico tech è più propenso a investire su prodotti sperimentali e premium.

Il design: due pieghe, tre pannelli e un nuovo concetto di “smart device”

Il Galaxy Z TriFold rappresenta un salto tecnico notevole. Il dispositivo utilizza un display OLED flessibile che si piega in due punti grazie a una cerniera tripla sviluppata internamente da Samsung Display. Quando è completamente aperto, offre una diagonale vicina ai 10 pollici, trasformandosi di fatto in un mini-tablet con supporto per S Pen e multitasking avanzato. Chiuso, il formato è paragonabile a quello di un normale smartphone, anche se leggermente più spesso e pesante. Il software — basato su One UI 8.0 — è stato adattato per gestire la transizione dinamica tra le varie configurazioni dello schermo e le app multiple in esecuzione. Sul fronte hardware, le specifiche restano in linea con gli altri top di gamma Samsung: chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB di RAM, batteria da circa 5.000 mAh e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP.