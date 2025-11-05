Ad
mercoledì, Novembre 5, 2025
mercoledì, Novembre 5, 2025
NewsTelefonia

Samsung Galaxy S26: nuove indiscrezioni sul lancio, Unpacked a febbraio

Samsung potrebbe presentare la serie Galaxy S26 il 25 febbraio a San Francisco con Exynos 2600 a 2 nm fotocamere migliorate e nuove funzioni AI

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Samsung Galaxy S26: nuove indiscrezioni sul lancio, Unpacked a febbraio

Le ultime indiscrezioni indicano che Samsung starebbe pianificando l’evento Unpacked che vedrà l’arrivo della gamma Galaxy S26 per il 25 febbraio a San Francisco. L’ipotesi, riportata dal quotidiano sudcoreano Money Today, sposterebbe di qualche settimana la presentazione rispetto all’attuale generazione e riporterebbe il brand su una tempistica che non si vedeva dal 2018, quando Galaxy S9 e S9 Plus furono annunciati proprio il 25 febbraio. Per memoria recente, Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra hanno debuttato a gennaio, mentre a maggio è arrivata la variante Edge, la più sottile della gamma.

Linea prodotti: niente rinomi, struttura a tre modelli

Secondo la testata, il rinvio sarebbe collegato a un “riassetto della linea di prodotti”. In fase di valutazione, Samsung avrebbe preso in considerazione l’idea di ribattezzare il modello base in S26 Pro e di aggiungere il suffisso Edge al Plus. Questi scenari sarebbero stati messi da parte: la famiglia dovrebbe mantenere la classica triade Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra. La variante Edge non dovrebbe comparire sul palco di febbraio; come accaduto quest’anno, potrebbe arrivare più avanti, a distanza di mesi, con un posizionamento dedicato al design sottile.

Exynos 2600 a 2 nm e focus su fotocamere e AI

Sul fronte hardware, le voci convergono su un cambio di passo: l’intera serie S26, Ultra compreso, dovrebbe adottare l’Exynos 2600, progettato con processo produttivo a 2 nanometri. I primi riscontri interni risultano incoraggianti, ma l’effettiva misura del salto verrà dal lancio e dai test in scenari quotidiani. In parallelo, durante la recente call con gli investitori, Samsung ha anticipato fotocamere aggiornate e nuove funzioni basate sull’AI, elementi che, combinati al nuovo SoC proprietario, delineano una strategia 2026 orientata a integrare elaborazione locale, algoritmi generativi e migliore efficienza energetica.

Samsung Galaxy S26: prospettive e posizionamento sul mercato

Se confermata, la scelta di febbraio avrebbe una valenza doppia: permetterebbe a Samsung di affinare la linea in ottica naming e differenziazione, e offrirebbe un palcoscenico ideale per evidenziare il binomio tra il nuovo chip e i progressi software. Resta il tema della percezione del marchio Exynos, che in passato non ha convinto una parte dell’utenza più attenta alle prestazioni sostenute; da qui l’interesse per verificare sul campo i benefici del nodo produttivo avanzato e dell’integrazione con le funzioni di AI annunciate. Un esordio convincente su efficienza, fotografia e continuità di performance potrebbe segnare la discontinuità attesa nella fascia premium Android.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!