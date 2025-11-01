Galaxy S26 Ultra: tutti i miglioramenti attesi sul nuovo top di gamma Samsung

L’arrivo nel 20265 della nuova gamma Samsung Galaxy S26 si avvicina lentamente e già da tempo si parla insistentemente di quello che sarà il modello Ultra. Dovrebbero esserci tante novità, a partire dal display fino al sistema di ricarica.

Il telefono dovrebbe integrare un pannello M14 OLED, più luminoso, sottile e con una migliore efficienza energetica grazie alla tecnologia Color-on-Encapsulation (CoE). Si parla inoltre di una nuova funzione chiamata Flex Magic Pixel, un sistema basato su intelligenza artificiale in grado di modificare gli angoli di visione per rendere lo schermo più privato e meno visibile lateralmente.

Processore e design rinnovato

Sul fronte hardware, Samsung potrebbe tornare alla doppia strategia di chipset. Dopo l’uso esclusivo dello Snapdragon 8 Elite sulla serie S25, l’S26 Ultra adotterà, a seconda del mercato, l’Exynos 2600 o il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. In passato i chip Exynos avevano mostrato lievi differenze di potenza rispetto ai modelli Qualcomm, ma le ultime versioni promettono un equilibrio quasi totale tra prestazioni e consumi.

Anche il design subirà modifiche evidenti. Le foto trapelate mostrano un profilo più sottile e una cornice piatta con angoli arrotondati, mentre il modulo fotografico sarà unificato su una piattaforma unica, invece dei sensori disposti singolarmente come nei modelli precedenti.

Ricarica più veloce e fotocamera migliorata

Il nuovo Ultra dovrebbe supportare una ricarica cablata fino a 60 W, in netto miglioramento rispetto ai 45 W attuali. Inoltre, per la ricarica wireless, è previsto il supporto completo allo standard Qi2, compatibile con accessori magnetici simili al MagSafe di Apple.

La fotocamera principale da 200 MP dovrebbe ricevere un aggiornamento importante, con un sensore Sony da 1/1.1” o un’apertura più ampia (f/1.4), migliorando la resa in notturna e la profondità naturale. L’S Pen, infine, potrebbe adottare una forma più arrotondata per abbinarsi al nuovo design del telefono.

Il debutto del Galaxy S26 Ultra è atteso per i primi mesi del 2026, e secondo i rumor sarà il protagonista assoluto della prossima generazione Galaxy.