Google Home: ecco le novità dell’update 4.2

Come potete ben immaginare, Google Home facendo parte della suite di applicazioni di proprietà Google gode di tutta una campagna di aggiornamenti costanti garantiti dalla società che ovviamente si impegna a mantenere la piattaforma ricca di funzionalità al passo coi tempi e in grado di garantire un’esperienza d’uso davvero priva di problematiche e ricca di possibilità.

Recentemente la piattaforma aveva ricevuto l’update 4.1 il quale rappresentava il primo cambio importante dalla versione 4.0, la quale poi ha ricevuto il successivo update per risolvere le problematiche che normalmente si presentano con un major update rappresentato dalla versione 4.0 e ora è seguita da quella 4.2 che nuovamente introduce alcune funzionalità in più, scopriamo insieme che cosa arriva con l’ultimo update.

le novità introdotte

La lista di cambiamenti è abbastanza corposa, innanzitutto Google ha lavorato per migliorare le prestazioni della piattaforma nella sua versione iOS, soprattutto per quanto riguarda la cronologia videocamera, nello specifico noteranno un miglioramento nella fluidità durante lo scorrimento delle immagini della cronologia videocamera anche durante la visualizzazione, restando sempre in tema videocamera, il layout del lettore è stato decisamente migliorato e ora gode di un design molto più pulito alla vista, numerosi tasti infatti sono stati nascosti ma possono comodamente apparire semplicemente con una pressione.

Adesso la piattaforma gode anche di un supporto esteso per quanto riguarda le serrature Nest x Yale, potranno farsi accedere a tutte le funzionalità standard per quanto riguarda la gestione delle serrature come il loro controllo, il monitoraggio della batteria, la cronologia e il monitoraggio delle notifiche.

Per il resto l’applicazione gode di numerosi miglioramenti in termini di stabilità con la risoluzione di alcune problematiche che minavano l’esperienza d’uso, come ad esempio eventuali sfarfalloni nella schermata di gestione del blocco o alcuni malfunzionamenti nella schermata di configurazione iniziale, dove il tasto annulla non funzionava correttamente, per godere, ovviamente delle funzionalità introdotte con l’update, mantenete la vostra applicazione aggiornata tramite il Play Store o l’App Store.