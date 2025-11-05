Nuova lega in Cina per creare energia con il “Sole artificiale”

Continua la corsa all’energia ottenuta con la fusione nucleare. La Cina ha annunciato lo sviluppo di una nuova lega metallica ultra pura pensata per migliorare le prestazioni del reattore sperimentale EAST, soprannominato il “Sole artificiale”. Questo materiale innovativo, frutto di anni di ricerca, promette di resistere alle temperature estreme generate all’interno del plasma. Si tratta di uno dei principali ostacoli verso l’energia pulita e potenzialmente infinita che potremmo ottenere.

Una lega progettata per resistere a tutto

Il nuovo composto, creato da un team di scienziati cinesi specializzati in fisica dei materiali, è in grado di mantenere la propria stabilità anche a temperature che superano i 150 milioni gradi Celsius. Parliamo di oltre dieci volte le temperature nel nucleo del Sole. La sua purezza riduce drasticamente l’accumulo di impurità, migliorando così l’efficienza e la durata dei reattori a fusione. Un connubio vincente che fa la differenza.

Questa scoperta rappresenta anche una svolta tecnologica. Uno dei problemi principali nei progetti che si occupano di fusione è proprio la corrosione, oltre al deterioramento delle pareti del reattore. Fenomeni inevitabili per certi versi, se le pareti sono sottoposte a condizioni estreme. La nuova lega mantiene intatte le sue proprietà fisiche e meccaniche anche dopo cicli prolungati di esposizione al plasma.

Un passo in avanti verso l’energia del futuro

Il successo di questo progetto non è solo una vittoria per la scienza. La fusione nucleare è considerata la “scommessa del secolo” per risolvere il problema energetico globale che riguarda ognuno di noi. Niente emissioni di anidride carbonica, nessun rischio di esplosione e una fonte virtualmente inesauribile di energia. Tanti obiettivi su cui le grandi potenze stanno cercando di puntare – si spera.

La Cina, che da anni investe nel programma EAST, si conferma uno dei paesi leader in questo, con l’obiettivo dichiarato di avviare la produzione su larga scala entro il 2050. Se queste previsioni si avverassero, potremmo davvero essere di fronte all’alba di una nuova era energetica, in cui il “Sole artificiale” non sarà più solo un esperimento, ma una fonte stabile di energia per il pianeta.