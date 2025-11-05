Amazon Music: arriva l’AI con Alexa+

L’intelligenza artificiale di Amazon entra in una nuova fase di integrazione con il mondo dello streaming musicale. Con l’arrivo di Alexa+ su Amazon Music per Android e iOS, la piattaforma amplia le sue funzionalità, puntando su un approccio più personalizzato e interattivo all’ascolto. Il sistema non si limita a riprodurre brani o artisti, ma fornisce contestualizzazioni, analisi storiche e collegamenti inaspettati tra generi e interpreti. È possibile chiedergli, ad esempio, come si è evoluta una band nel corso degli anni, in che posizione si trova un brano nelle classifiche. O anche quali influenze abbiano contribuito alla nascita di un determinato stile.

Alexa+ arriva su Amazon Music: ecco cosa cambia

La componente più innovativa riguarda l’interazione naturale. Alexa+ riconosce richieste complesse e sfumate, elaborando preferenze che combinano elementi emotivi, situazionali e stilistici. Si possono formulare comandi come “crea una playlist per un tramonto estivo” o “suona canzoni ispirate al flamenco con ritmi moderni”. Ed anche chiedere suggerimenti per un sottofondo jazz adatto a una cena. L’obiettivo non è soltanto rispondere, ma anticipare il gusto musicale dell’utente.

La funzione di riconoscimento testuale amplia ulteriormente le possibilità. Basta descrivere in modo approssimativo una canzone perché Alexa+ provi a identificarla. In tal modo, il servizio tenta di colmare una delle frustrazioni più comuni degli ascoltatori: quella di avere un motivetto in testa senza ricordarne il titolo.

Al momento, l’accesso è limitato agli utenti del programma Alexa+ Early Access. Inoltre, il servizio non è ancora disponibile in Italia, nonostante le intenzioni dichiarate di un’espansione entro l’estate. L’introduzione di Alexa+ in Amazon Music segna un passaggio importante nella convergenza tra AI generativa e intrattenimento digitale. Tale novità sembra delineare un modello in cui l’ascolto musicale diventa sempre più una vera esperienza. Nella quale l’AI diventa una guida. Non resta che attendere per scoprire quando l’introduzione di Alexa+ verrà estesa.