ho Mobile, cambio offerta GRATIS e più giga per i già clienti

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta dando ai suoi già clienti la possibilità di effettuare un cambio della propria offerta. In particolare, in questi giorni è stata resa disponibile una nuova promozione. I già clienti potranno effettuare un cambio verso una nuova offerta mobile comprendente più giga ma senza un aumento del costo per il rinnovo. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

ho Mobile, cambio offerta per i già clienti con un’offerta con più giga

È arrivata una nuova promozione per alcuni già clienti dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, i già clienti potranno richiedere di cambiare la propria offerta in maniera assolutamente gratuita ma non solo. Gli utenti potranno cambiare attivando sul proprio numero una nuova offerta mobile. Quest’ultima includerà un maggior quantitativo di giga rispetto alla precedente offerta. Rimarrà inoltre invariato il costo per il suo rinnovo.

Si tratta di una promozione interessante ed è al momento proposta dall’operatore virtuale attraverso l’app ufficiale. Al suo interno è infatti presente un pop-up con scritto “Nella tua offerta, crescono i Giga ma non il prezzo!”.

Alcuni utenti coinvolti in questa promozione hanno ad esempio attiva l’offerta mobile denominata ho. 9,99 200 Giga 5G. In questo caso, i già clienti potranno cambiare attivando l’offerta mobile ho. 9,99 250 Giga 5G. Di conseguenza, quindi, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati utilizzabili per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Come da tradizione dell’operatore, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Come già detto, il costo per il rinnovo rimarrà invariato nonostante il cambio offerta. Gli utenti dovranno quindi sostenere una spesa pari a 9,99 euro al mese avendo comunque a disposizione più giga. Ricordiamo inoltre che non è previsto nessun costo per effettuare il cambio offerta.