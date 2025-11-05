WhatsApp per macOS si aggiorna: arrivano 38 nuovi temi per personalizzare le chat

La versione ufficiale di WhatsApp per macOS si arricchisce di una novità molto attesa: un set completo di 38 combinazioni grafiche per personalizzare l’aspetto dell’app. Si tratta dello stesso livello di flessibilità già disponibile da tempo su mobile e su altre piattaforme, che ora arriva anche sui computer Apple, colmando definitivamente il divario estetico tra i vari client.

Il nuovo sistema di temi consente di modificare lo sfondo delle chat e il colore dei fumetti dei messaggi, offrendo all’utente la possibilità di creare uno stile coerente con le proprie preferenze. La personalizzazione può essere applicata a singole conversazioni o all’intera app, e include anche la possibilità di scegliere immagini personalizzate o colori solidicome sfondo.

Aggiornamento in distribuzione graduale

La funzione è accessibile dal menu Impostazioni → Chat, ma non è ancora visibile per tutti. L’ampliamento delle opzioni, infatti, viene distribuito lato server e in modo graduale. Gli osservatori di WABetaInfo segnalano che il rilascio è in corso sia sul canale stabile sia su quello beta, e che non dovrebbe richiedere tempi lunghi, trattandosi di un aggiornamento puramente grafico che non modifica parti sensibili del codice dell’app.

Fino a oggi, gli utenti Mac potevano già contare su 22 temi di base, anch’essi personalizzabili, ma il nuovo pacchetto porta una varietà molto più ampia, con tonalità aggiornate e sfondi pensati per adattarsi alla resa cromatica dei display Apple.

Personalizzazione indipendente tra Mac e iPhone

Un dettaglio importante riguarda la sincronizzazione: le impostazioni grafiche non vengono condivise tra WhatsApp per macOS e WhatsApp per iPhone. Questo significa che eventuali modifiche estetiche andranno applicate manualmente su ogni dispositivo. È un limite che l’azienda potrebbe superare in futuro, ma per ora l’esperienza di personalizzazione rimane separata tra desktop e mobile.

L’aggiornamento è in fase di rollout globale, e nei prossimi giorni tutti gli utenti Mac dovrebbero poter accedere al nuovo pannello grafico e sperimentare le 38 combinazioni di temi appena introdotte.