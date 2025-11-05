Ad
mercoledì, Novembre 5, 2025
mercoledì, Novembre 5, 2025
ApplicazioniNewsWhatsapp

WhatsApp per macOS si aggiorna: arrivano 38 nuovi temi per personalizzare le chat

WhatsApp per macOS introduce 38 nuovi temi per personalizzare chat e sfondi con un aggiornamento graduale che porta il client desktop in linea con le versioni mobile.

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
WhatsApp macOS

La versione ufficiale di WhatsApp per macOS si arricchisce di una novità molto attesa: un set completo di 38 combinazioni grafiche per personalizzare l’aspetto dell’app. Si tratta dello stesso livello di flessibilità già disponibile da tempo su mobile e su altre piattaforme, che ora arriva anche sui computer Apple, colmando definitivamente il divario estetico tra i vari client.

Il nuovo sistema di temi consente di modificare lo sfondo delle chat e il colore dei fumetti dei messaggi, offrendo all’utente la possibilità di creare uno stile coerente con le proprie preferenze. La personalizzazione può essere applicata a singole conversazioni o all’intera app, e include anche la possibilità di scegliere immagini personalizzate o colori solidicome sfondo.

Aggiornamento in distribuzione graduale

La funzione è accessibile dal menu Impostazioni → Chat, ma non è ancora visibile per tutti. L’ampliamento delle opzioni, infatti, viene distribuito lato server e in modo graduale. Gli osservatori di WABetaInfo segnalano che il rilascio è in corso sia sul canale stabile sia su quello beta, e che non dovrebbe richiedere tempi lunghi, trattandosi di un aggiornamento puramente grafico che non modifica parti sensibili del codice dell’app.

Fino a oggi, gli utenti Mac potevano già contare su 22 temi di base, anch’essi personalizzabili, ma il nuovo pacchetto porta una varietà molto più ampia, con tonalità aggiornate e sfondi pensati per adattarsi alla resa cromatica dei display Apple.

Personalizzazione indipendente tra Mac e iPhone

Un dettaglio importante riguarda la sincronizzazione: le impostazioni grafiche non vengono condivise tra WhatsApp per macOS e WhatsApp per iPhone. Questo significa che eventuali modifiche estetiche andranno applicate manualmente su ogni dispositivo. È un limite che l’azienda potrebbe superare in futuro, ma per ora l’esperienza di personalizzazione rimane separata tra desktop e mobile.

L’aggiornamento è in fase di rollout globale, e nei prossimi giorni tutti gli utenti Mac dovrebbero poter accedere al nuovo pannello grafico e sperimentare le 38 combinazioni di temi appena introdotte.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!