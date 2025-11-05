Ad
mercoledì, Novembre 5, 2025
mercoledì, Novembre 5, 2025
AndroidNews

Oppo Reno 15 passa dal portale Geekbench

scritto da Anna Lisa Ferilli 1 Minuti lettura
Progetto senza titolo ()

Il produttore tech Oppo presenterà a breve una nuova serie di smartphone. Tra questi device, ci sarà il prossimo Oppo Reno 15. Quest’ultimo modello è stato da poco avvistato in rete nei primi risultati benchmark del noto portale Geekbench. Qui, sono state riportate alcune delle sue presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

 

 

Oppo Reno 15, nuovo smartphone avvistato sul portale di benchmark Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone del produttore tech Oppo è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Oppo Reno 15. Questo nuovo smartphone è stato registrato con il numero di modello PLV1100. Secondo quanto riportato, a bordo del nuovo smartphone di Oppo ci sarà uno degli ultimi soc di casa MediaTek.

Si tratta del soc MediaTek Dimensity 8450. Ad accompagnarlo, secondo i benchmark ci saranno tagli di memoria comprendenti almeno fino a 16 GB di memoria RAM. Oltre a questo, è emerso che il sistema operativo installato a bordo sarà Android 16, ovvero l’ultima release del software di casa Google, con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, la ColorOS 16.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Anna Lisa Ferilli

Grande appassionata di smartphone e tecnologia, attualmente sono editor presso www.tecnoandroid.it. Sono inoltre dottoressa magistrale in lingue moderne, letterature e traduzione.