Oppo Reno 15 passa dal portale Geekbench

Il produttore tech Oppo presenterà a breve una nuova serie di smartphone. Tra questi device, ci sarà il prossimo Oppo Reno 15. Quest’ultimo modello è stato da poco avvistato in rete nei primi risultati benchmark del noto portale Geekbench. Qui, sono state riportate alcune delle sue presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo Reno 15, nuovo smartphone avvistato sul portale di benchmark Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone del produttore tech Oppo è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Oppo Reno 15. Questo nuovo smartphone è stato registrato con il numero di modello PLV1100. Secondo quanto riportato, a bordo del nuovo smartphone di Oppo ci sarà uno degli ultimi soc di casa MediaTek.

Si tratta del soc MediaTek Dimensity 8450. Ad accompagnarlo, secondo i benchmark ci saranno tagli di memoria comprendenti almeno fino a 16 GB di memoria RAM. Oltre a questo, è emerso che il sistema operativo installato a bordo sarà Android 16, ovvero l’ultima release del software di casa Google, con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, la ColorOS 16.