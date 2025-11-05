NASA testa X-59: voli supersonici ma nessun boato

La NASA ha portato a termine uno dei test più attesi per l’Agenzia Spaziale, ossia il primo volo ufficiale del Jet X-59 QueSST. Trattasi dell’aereo supersonico pensato per viaggiare più veloce del suono senza generare il tipico boato sonico. Un passo avanti che potrebbe rivoluzionare il trasporto aereo dei passeggeri, anche civili, riaprendo la strada ai voli supersonici dopo oltre vent’anni dal ritiro dei primi tentativi.

Il jet che “rompe” il suono in silenzio

Il segreto dell’X-59 è nel suo design allungato e futuristico, con una fusoliera stretta e un muso appuntito lungo oltre 10 metri. Un design pensato per distribuire l’onda d’urto che si forma quando un aereo supera i limiti di sicurezza previsti. In questo modo, invece di un forte boato udibile a terra, si percepisce solo un leggero “battito”, simile alla chiusura di una portiera distante. Straordinario, no? Quel che può sembrare una banalità in apparenza, ci porta sulla buona strada verso voli meno rumorosi.

Il velivolo, sviluppato in collaborazione con Lockheed Martin, è spinto da un motore jet General Electric F414 — lo stesso montato su caccia militari come l’F/A-18. In altri termini, ha raggiunto durante i test una velocità vicina a 1.100 km/h, confermando la stabilità del progetto e la validità delle simulazioni.

Un futuro di voli più rapidi e silenziosi

La NASA userà l’X-59 per una serie di test acustici su città americane selezionate, raccogliendo feedback dai residenti per capire se il rumore prodotto sia davvero accettabile per un uso commerciale. Se i risultati saranno positivi, l’aereo potrebbe aprire la strada a voli passeggeri supersonici entro il 2035, dimezzando i tempi di percorrenza sulle rotte intercontinentali.

Questo esperimento rappresenta molto più di un test, va ricordato. D’altronde, è la prova che il volo supersonico silenzioso non è più solo un sogno e nient’altro, come è stato a lungo. Ormai possiamo sbilanciarci e dire che rappresenta una possibilità concreta che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui viaggiamo sulla Terra oltre che nello spazio.