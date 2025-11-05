Batterie allo stato solido: nuova collaborazione tra tre note aziende

La ricerca sulle batterie allo stato solido sta entrando in una fase più avanzata. Ciò grazie ad un progetto che vede coinvolti Samsung SDI, BMW e Solid Power. L’accordo firmato tra le tre aziende punta a testare e convalidare le celle con elettrolita solido. Tecnologia considerata cruciale per aumentare l’autonomia e ridurre i tempi di ricarica dei veicoli elettrici. In tale contesto, Samsung SDI metterà a disposizione le proprie celle. Mentre BMW sarà incaricata dello sviluppo dei moduli e dei pacchi batteria. Necessari per l’integrazione nei veicoli sperimentali. Solid Power, già specializzata nello sviluppo dell’elettrolita solido, continuerà a contribuire con il suo know-how tecnico. L’obiettivo è verificare le prestazioni delle celle secondo criteri rigorosi. Gettando, in tal modo, le basi per una possibile produzione industriale futura.

Nuovo accordo riguardo lo sviluppo delle batterie allo stato solido

Negli ultimi anni, BMW ha già testato le batterie allo stato solido in una BMW i7. Evidenziando così l’interesse concreto per tale tecnologia. La collaborazione con Solid Power è iniziata nel 2016 intensificandosi negli ultimi tre anni. Mentre il rapporto con Samsung SDI risale al 2009. Data in cui l’azienda coreana è stata scelta come fornitore di batterie. Il nuovo accordo segna quindi una combinazione di esperienza industriale consolidata e innovazione tecnologica.

Gli esperti sottolineano come l’ingresso di un grande produttore come Samsung SDI possa accelerare il passaggio dalla fase sperimentale alla commercializzazione su larga scala. A tal proposito, la partnership mira a creare condizioni favorevoli per portare sul mercato batterie più performanti e sicure. Ciò rispondendo alla crescente domanda di mobilità elettrica efficiente e sostenibile.

Tale sviluppo conferma l’interesse globale per le soluzioni avanzate nel settore delle auto elettriche. Con tali premesse, potrebbe rappresentare un passo importante verso una nuova generazione di batterie allo stato solido, con vantaggi concreti in termini di autonomia, sicurezza e tempi di ricarica.