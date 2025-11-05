AliExpress, acquistate subito il mini PC scontato di 500 euro

AliExpress è sempre un sito di e-commerce dove gli utenti possono scovare sconti e prezzi assolutamente interessanti, come nel caso dell’ultima promozione legata al mondo dei mini PC. La soluzione di cui vi parliamo oggi coinvolge il CHUWI UBox, un mini PC con processore AMD Ryzen 5 6600H, che viene impreziosito dalla presenza di una configurazione più che valida, con 16GB di RAM DDR5 e anche 512GB di memoria interna su SSD.

Preinstallato è possibile trovare al suo interno Windows 11 Pro, sistema operativo classico senza differenze particolari rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, così da poter godere di una pura e classica esperienza Windows stock. Lo chassis è realizzato in alluminio, materiale di qualità che innalza notevolmente il livello qualitativo del prodotto stesso, rendendolo molto più resistente e affidabile sul medio/lungo periodo.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli altri mini PC, raggiungendo per la precisione 128 x 130,5 x 57 millimetri, e un peso di 650 grammi. Ha una forma praticamente quadrata, facilitando il trasporto e il posizionamento in alloggiamenti vari. Gli utenti possono eventualmente incrementare la memoria interna, installando un nuovo SSD nello slot dedicato, mentre in termini di connettività fisica abbiamo nella parte posteriore due porte ethernet 2,5 gigabit, una displayPort 1.2, una HDMI 2.0, due porte USB-A 3.2 Gen2, che si sposano anteriormente con una USB-C, un jack audio da 3,5mm e altre due porte USB-A dello stesso tipo.

AliExpress, sconto da non perdere sul mini PC

La promozione è sicuramente interessante, poiché il prezzo di vendita del prodotto parte da un listino di 726,75 euro, per scendere di circa 500 euro, e arrivare in questo modo a costare in finale solamente 204,07 euro. L’ordine è da effettuare subito qui.

La spedizione viene effettuata direttamente dalla Spagna, essendo spedito dall’interno dell’Unione Europea si ha la certezza di ricevere la merce in tempi brevi, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.