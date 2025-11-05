Audi A8: tra elettrico e motore endotermico, la società valuta la svolta

L’Audi A8 si trova oggi a dover affrontare un bivio. L’attuale generazione, lanciata nel 2017 e rinnovata nel 2021, mostra ormai il peso degli anni in un mercato che predilige SUV e crossover. Le vendite, in costante calo, segnalano la necessità di una nuova generazione. Una novità interessante in grado di rilanciare il marchio nel settore delle auto di lusso. Eppure, malgrado queste certezze, la nota casa automobilistica non ha ancora deciso che direzione prendere. Se puntare sull’elettrico, mantenere un modello a combustione oppure proporre entrambe le varianti.

Le ragioni di simili dubbi sono più che comprensibili. Il mercato delle auto elettriche non cresce come previsto. Di conseguenza le case automobilistiche rivedono le proprie strategie di transizione ecologica. Anche Porsche, ad esempio, ha deciso di non abbandonare completamente le motorizzazioni tradizionali, scegliendo di mantenere un SUV endotermico nel proprio catalogo. Per Audi, ciò quindi significa valutare con attenzione rischi e opportunità. Un modello completamente elettrico rappresenterebbe una mossa coraggiosa ma incerta. Invece, continuare a investire sull’endotermico potrebbe apparire come un passo indietro rispetto agli obiettivi di sostenibilità.

Audi A8, la premium del futuro potrebbe arrivare entro il 2029

Secondo le prime indiscrezioni, Audi potrebbe optare per una soluzione ibrida di gamma. L’ azienda potrebbe infatti offrire la nuova A8 sia in versione elettrica sia con motore termico. Una strategia che consentirebbe alla casa di mantenere la propria clientela tradizionale, senza rinunciare al pubblico più sensibile all’innovazione. La scelta tecnica potrebbe ricadere su una variante evoluta della piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), già utilizzata su modelli come Q7 e Q9. È quindi adattata per ospitare motori più efficienti o, eventualmente, sistemi ibridi plug-in.

La decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve, ma la produzione della nuova versione non è attesa prima del 2028 o 2029. Ciò significa che l’attuale generazione resterà sul mercato ancora per qualche anno. In ogni caso, l’A8 continuerà a rappresentare il vertice dell’offerta Audi, un laboratorio di design, comfort e tecnologia. Insomma, il futuro della berlina sarà una sfida tra identità e cambiamento, tra la tradizione del motore a combustione e l’ambizione di un futuro completamente elettrico.