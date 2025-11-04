POCO F7 costa 200 euro in meno su AliExpress per poco tempo

Uno dei migliori smartphone di fascia medio-bassa viene fortemente scontato su AliExpress giusto in questi giorni, con gli utenti che si ritrovano a poter investire un quantitativo di denaro nettamente inferiore rispetto agli standard a cui siamo solitamente abiutati. Stiamo parlando di POCO F7, device lanciato sul mercato proprio nel corso del 2025, e già oggi scontato di circa 200 euro sul listino iniziale.

La prima cosa che si può notare di questo smartphone sono le dimensioni leggermente sovradimensionate, essendo un prodotto che raggiunge un peso di 215 grammi, con 163,1 x 77,93 x 8,2 millimetri di spessore. Non è estremamente ingombrante, però possiamo dire che si fa sentire nel momento in cui lo andrete a posizionare direttamente in tasca. Il display è allo stesso tempo decisamente grande, essendo comunque da 6,83 pollici di diagonale, con risoluzione di 1280 x 2772 pixel, è un AMOLED con densità di 447 ppi e un refresh rate a 120Hz (da notare anche la perfetta protezione contro urti e graffi di vario genere).

Il processore resta essere il Qualcomn Snapdragon 8s Gen4, octa-core con una frequenza di clock a 3,21GHz, passando anche per GPU Adreno 825, perfetta per riuscire a garantire sia il multitasking che il gaming, grazie alla presenza di ben 12GB di RAM e tanta memoria interna (non espandibile comunque con microSD). Il comparto fotografico, integrato direttamente nella parte posteriore, presenta due sensori: un principale da 50 megapixel e un ultragrandangolare da 8 megapixel, con scatti che possono raggiungere 8165 x 6124 pixel, oltre a una apertura F1.5.

AliExpress, tanti sconti anche sul POCO F7

Il prezzo di vendita di questo smartphone è decisamente più basso e interessante del suo listino, si parte da 481,20 euro, per scendere di circa 196 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale corrispondente a soli 284,88 euro. Lo potete ordinare collegandovi subito qui, ricordando che è completamente sbrandizzato e spedito con garanzia di 24 mesi.