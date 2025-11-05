Poste Mobile: offerta super per chi ha bisogno di tantissimi giga

Al giorno d’oggi, ogni utente ha bisogno di una promozione telefonica attiva sul suo numero di cellulare dal momento che quest’ultima rappresenta il punto di connessione tra quest’ultimo e la sua vita digitale, l’offerta infatti consente di svolgere varie attività quando si è lontani dal Wi-Fi domestico da quelle più semplici come guardare una semplice serie TV a quelle più importanti, come mandare una mail di lavoro in tempo reale.

Ovviamente esistono promozioni di vario tipo pensate appositamente per accontentare le esigenze di ogni tipologia di consumatore, c’è chi infatti predilige i minuti e gli SMS con un quantitativo di giga mentre c’è chi ha bisogno particolarmente di tanti giga per poter svolgere diverse attività online nel corso della giornata, ovviamente i provider hanno cataloghi ricchi di opzioni pensate proprio per accontentare tutti i consumatori.

Sull’onda di quanto appena detto oggi vi portiamo un’offerta garantita da poste mobile pensata a proprio per coloro che hanno bisogno di tantissimi giga per navigare in modo da non avere la preoccupazione di terminarli, scopriamo insieme che cosa offre e il prezzo da pagare.

Tanti giga per navigare

L’offerta in questione garantisce la bellezza di 300 GB di traffico dati in connettività 4G al mese con minuti ed SMS completamente illimitati verso tutti, l’offerta avrà un costo mensile di 11,99 €, giustificato dalle norme quantitativo di giga, con un costo di attivazione di 10€ costo di prima ricarica di 15 € dal quale potrà essere scalato il prezzo della prima mensilità dell’offerta.

Se siete interessati, dunque l’offerta può essere attivata comodamente dal sito ufficiale di poste mobile seguendo gli step indicati, ovviamente all’interno del prezzo di attivazione è incluso anche il prezzo per la Sim e la sua spedizione, in caso contrario potete effettuare l’attivazione fisicamente presso uno sportello di poste italiane, pagando al momento gli oneri dovuti al provider.