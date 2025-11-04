Samsung Galaxy Z TriFold: nuove immagini per il pieghevole più ambizioso di sempre

Il tanto atteso Samsung Galaxy Z TriFold torna protagonista con nuove immagini dal vivo e un video dettagliato diffuso da SBS Korea, che mostra per la prima volta il dispositivo all’interno dell’Omokgyo Electronics Mall di Seoul. Dopo mesi di indiscrezioni, il pieghevole “a tre sezioni” si svela in quella che sembra essere la sua forma definitiva pronta per la presentazione ufficiale.

Il Galaxy Z TriFold è il primo smartphone Samsung capace di piegarsi due volte, passando da un formato compatto a un tablet da circa 10° quando è completamente aperto. Da chiuso, il display misura circa 6,5°, mentre la struttura a doppia cerniera consente di ottenere un’apertura “a G”. Una soluzione che migliora la protezione del pannello flessibile e allo stesso tempo mantiene accessibile lo schermo esterno. Il design richiama i concept “Flex G” visti nei passati eventi tecnologici di Samsung Display, ma in una versione decisamente più raffinata e concreta.

Galaxy Z TriFold: tra eleganza, solidità e debutto imminente

Sorprende la sottigliezza del dispositivo, soprattutto quando è aperto. Nonostante la complessità del sistema di cerniere, il TriFold appare leggero e bilanciato. Da chiuso, lo spessore resta comunque contenuto, un traguardo più che notevole per uno smartphone simile

Parlando del design il Galaxy Z TriFold sul retro presenta una tripla fotocamera verticale su un’isola leggermente rialzata, simile a quella del Fold 7. Il display anteriore ospita una fotocamera frontale integrata, mentre sul pannello interno compare il classico foro centrale. Le cornici sono visibili ma sottili. Non manca il sensore d’impronte laterale, ormai caratteristica distintiva dei pieghevoli Samsung.

Secondo le fonti coreane, il lancio del Galaxy ZTriFold sarebbe imminente, con una prima distribuzione limitata a mercati asiatici selezionati, tra cui Corea del Sud, Cina, Singapore e Taiwan. Le specifiche tecniche complete non sono ancora state ufficializzate, ma il progetto sembra ormai vicino alla fase finale. Insomma, se le promesse verranno mantenute, il TriFold potrebbe segnare una nuova era per i dispositivi pieghevoli, unendo potenza, flessibilità e design in un unico prodotto.