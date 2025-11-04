Dreame e la cura degli indumenti con il ferro da stiro verticale P7 Mini

Dreame non si ferma più. Dopo aver conquistato il mercato degli elettrodomestici smart e dei prodotti per la cura dei capelli, l’ azienda fa il suo ingresso nel settore della stiratura. Il nuovo arrivato? Il P7 Mini. Si tratta di un ferro da stiro verticale a vapore pensato per unire praticità, efficienza e sicurezza. Presentato in Cina, il dispositivo è stato progettato per offrire risultati professionali anche in spazi ridotti. Tra le sue caratteristiche peculiari? Un design ergonomico e la gestione intelligente del vapore.

Il Dreame P7 Mini è caratterizzato da un design “a farfalla”, che consente di coprire superfici fino a 17cm di larghezza, rendendo la stiratura più rapida. L’ampia distanza tra la zona di emissione del vapore e l’impugnatura riduce il rischio di scottature, migliorando la maneggevolezza. Il serbatoio d’acqua, da 100ml, è rimovibile e facile da pulire. Invece, il sistema auto-clean si occupa della manutenzione anticalcare in modo automatico, prolungando la vita del prodotto.

Dreame P7 Mini: prezzo e disponibilità

Dal punto di vista tecnico, il ferro offre una potenza di 1.200watt, con una pressione fino a 200 kPa e un’emissione di 12g di vapore al minuto. Si tratta di un vapore-nano-ultrafine. Ciò significa che è particolarmente efficace nel distendere le fibre senza lasciare umidità residua sui tessuti. L’attivazione avviene tramite sensore touch. L’utente può scegliere tra 5 modalità di utilizzo dedicate a materiali diversi, per ottenere risultati eccellenti su qualsiasi capo. Non c’è limite tra cotone, lana, lino, seta e fibre sintetiche.

Oltre a stirare, il P7 Mini svolge anche una funzione di sterilizzazione, eliminando il 99,99% di batteri e acari, come dimostrano i test di laboratorio condotti da Dreame. Al momento questo sofisticato ferro da stiro è disponibile solo in Cina, dove viene venduto a circa 635yuan, equivalenti a 77€. Non è escluso però che il marchio possa portare il prodotto anche in Italia nei prossimi mesi o lanciare una versione aggiornata per il pubblico internazionale.

Insomma, con il P7 Mini, Dreame punta a estendere la propria presenza nel settore del benessere domestico. Porta così la sua filosofia di tecnologia accessibile e intelligente anche nella cura dei tessuti.