MediaTek, Dimensity 8500 e Dimensity 9500e prossimi al debutto

Il segmento degli smartphone di fascia alta è sempre più ricco di soluzioni e alternative per gli utenti. I produttori si stanno concentrando sul realizzare modelli “sub-flagship” che si posizionano un gradino al di sotto dei flagship di riferimento pur mantenendo specifiche di alto livello.

Per supportare questo nuovo posizionamento, anche i chipmaker stanno realizzato soluzioni hardware dedicate. Sia Qualcomm che MediaTek hanno iniziato a creare chipset destinati ai device top di gamme e ai nuovi sub-flagship. Dopo aver lanciato lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chipmaker americano presenterà entro la fine dell’anno lo Snapdragon 8 Gen 5 con i primi device che arriveranno sul mercato poco dopo.

Tuttavia, anche MediaTek presenterà due nuovi SoC destinati a questa fascia di mercato. Si tratta del Dimensity 8500 e del Dimensity 9500e che sono finiti nel mirino del leaker Digital Chat Station. Secondo le indiscrezioni trapelate, i primi device equipaggiato con questi SoC non saranno rilasciati sul mercato prima di gennaio 2026.

Scopriamo i primissimi dettagli sui SoC Dimensity 8500 e Dimensity 9500e di MediaTek, chipset pensati per i device top di gamma economici

L’attesa sarà ricompensata da caratteristiche tecniche rilevanti. Infatti, il Dimensity 9500e sarà il SoC più potente tra i due, con un’architettura octa-core e sarà basato su un processo produttivo a 3nm. Il singolo core Cortex-X925 dedicato alla potenza raggiungerà la frequenza massima di 3,73 GHz e a supporto troveremo tre core Cortex-X4 e quattro core Cortex-A720. Lato GPU, gli analisti si aspettano una soluzione Arm G925 MP12 con una frequenza di 1612 MHz.

Passando al Dimensity 8500, il chipset è pensato per garantire prestazioni elevate anche sui dispositivi più economici. Basato su un processo produttivo a 4nm di TSMC, l’architettura octa-core A725 di ARM garantirà le performance senza impattare troppo sui consumi.

Il core principale raggiungerà i 3,4 GHz con un leggero incremento rispetto al SoC di precedente generazione. Anche la GPU Mali-G720 sarà ottimizzata per raggiungere circa 1,5 GHz di frequenza operativa. Considerando questa configurazione, il MediaTek Dimensity 8500 potrebbe raggiungere i 2,2 milioni di punti su AnTuTu.