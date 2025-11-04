Google Home 4.2: aggiornamento con miglioramenti per videocamere e dispositivi Nest

A distanza di pochissimo tempo dal rilascio della versione 4.1, Google Home riceve un nuovo aggiornamento, arrivando alla versione 4.2. Il ritmo ravvicinato delle release ha una spiegazione precisa: la 4.1 aveva risolto i bug introdotti con la grande revisione grafica della 4.0, mentre questo nuovo aggiornamento punta a perfezionare l’esperienza d’uso e a introdurre ulteriori ottimizzazioni funzionali.

L’app, che consente di gestire e controllare l’intero ecosistema smart home di Google, continua così il suo percorso di miglioramento continuo, con un’attenzione particolare alle prestazioni e alla stabilità. La 4.2 è già in distribuzione graduale per Android e iOS, con alcune funzioni in anteprima pubblica.

Le novità principali della versione 4.2 di Google Home

Il changelog ufficiale pubblicato da Google evidenzia diverse novità. Tra le più rilevanti figura lo scorrimento più fluido della cronologia delle videocamere, una funzione già disponibile per utenti iOS. La visualizzazione degli eventi risulta ora più rapida e reattiva, con un frame rate migliorato e tempi di caricamento ridotti.

Novità anche per il player della fotocamera, ridisegnato per offrire un aspetto più pulito: i controlli principali restano nascosti fino al tocco dell’utente, evitando di sovraccaricare l’interfaccia.

In arrivo inoltre il supporto esteso per le serrature Nest x Yale, con la possibilità di visualizzare cronologia, stato della batteria e notifiche, oltre a gestire più impostazioni. Gli utenti Android, in particolare, possono ora creare e modificare i codici di accesso direttamente dall’app.

Google segnala anche un miglioramento nella stabilità del blocco, che evita cambi di stato improvvisi, e la correzione di un problema durante la configurazione iniziale, dove il pulsante “Annulla” non rispondeva correttamente.

Infine, per gli utenti iOS in anteprima pubblica, il tile della categoria luci mostra ora il conteggio esatto dei dispositivi attivi. Su Android, invece, sono stati risolti due bug che causavano arresti anomali dell’app. Di certo gli utenti troveranno tanti benefici interessanti.