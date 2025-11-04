PlayStation Plus: i giochi gratuiti di Novembre 2025

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratuiti di PlayStation Plus per novembre 2025. Offre infatti agli utenti PS4 e PS5 un mix unico di generi e atmosfere. Dal 4 novembre al 1° dicembre, gli abbonati potranno aggiungere alla propria raccolta Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator. Tre titoli diversi, ma accomunati da una forte personalità e da un’elevata qualità di gioco.

PlayStation Plus: tre esperienze uniche per un Novembre da non perdere

Il primo titolo del mese è Stray, disponibile sia per PS4 che per PS5. In questo gioco di avventura in terza persona ci si ritrova nelle fattezze di un gatto randagio perso in una città cibernetica decadente, abitata da robot e misteri nascosti. Tra luci al neon e atmosfere malinconiche, il giocatore deve esplorare vicoli, risolvere enigmi e scoprire una storia profonda e sorprendentemente umana. L’esperienza di Stray è poetica e immersiva, una piccola gemma capace di emozionare anche i giocatori più esigenti.

Passando alla velocità pura, EA Sports WRC 24 porta l’adrenalina del mondiale rally direttamente su PS5. Sviluppato da Codemasters, il titolo è il frutto di oltre 25 anni di esperienza nel settore. Oltre ai veicoli ufficiali di WRC, WRC2 e Junior WRC, include le modalità Carriera, Momenti, Prova a tempo e un Editor livree dettagliato. La nuova modalità Creazione consente poi di rivivere eventi storici del campionato.

Infine, per chi preferisce un approccio più leggero e surreale, Totally Accurate Battle Simulator offre divertimento e strategia su PS4 e PS5. Si tratta di un titolo in cui il giocatore comanda eserciti di guerrieri rossi e blu in battaglie esilaranti. Le oltre 100 unità disponibili possono essere personalizzate e schierate in missioni multiplayer online contro amici o giocatori da tutto il mondo. Il risultato è un’esperienza caotica e irresistibile, perfetta per chi cerca una pausa di leggerezza tra un titolo impegnativo e l’altro.

Insomma, con questa selezione, PlayStation Plus conferma la sua capacità di proporre un’offerta variegata e accessibile. L’emozione narrativa di Stray, il realismo competitivo di WRC 24 e la comicità imprevedibile di TABS compongono un pacchetto che accontenta tutti i tipi di giocatori.