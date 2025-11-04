WhatsApp: attenti a questo gruppo, usano YouTube per svuotarvi il conto

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota applicazione vanta infatti un bacino di utenti che ha superato quota di un miliardi e che continua a crescere senza sosta, questi elementi ovviamente rappresentano un grande traguardo per l’applicazione che ovviamente è diventato un vero e proprio standard da raggiungere per tutte le altre società concorrenti, nonostante si tratti di un elemento positivo, tutto ciò ha portato nel corso del tempo allo sviluppo di un lato oscuro molto problematico, stiamo parlando delle truffe online che purtroppo hanno infettato anche WhatsApp.

Le truffe online, così come quelle standard cercano di ottenere guadagni illeciti traendo in inganno poveri vittime ignare di quello che sta succedendo, nella fattispecie le truffe su WhatsApp puntano soprattutto a ottenere credenziali di accesso private per riuscire a penetrare nei conti correnti delle vittime o rubare la loro identità, il fenomeno sta dilagando al punto che addirittura nell’Asia più orientale esistono delle vere e proprie scam factory formate da migliaia di persone obbligate con la forza a portare avanti truffe su WhatsApp davvero molto pericolose, il fenomeno purtroppo colpisce anche qui in Italia e non a caso oggi vi parliamo di una nuova truffa che sta davvero seminando molti problemi in tutta la community.

La truffa della falsa collaborazione con YouTube

La truffa in questione consiste nell’essere aggiunti all’interno di un gruppo su WhatsApp all’interno del quale i truffatori si spaccheranno per dei collaboratori YouTube proponendovi di ottenere soldi facili svolgendo piccoli compiti come mettere like ad alcuni video, i truffatori vi pagheranno veramente con dei piccoli bonifici, ma poi vi chiederanno di inviare dei soldi a vostra volta, promettendovi di ricevere una somma ancora più alta in cambio, ovviamente si tratta di una presa in giro dal momento che non appena coi soldi verranno inviati non torneranno mai più indietro, i truffatori infatti spariranno nel nullanon torneranno mai più indietro, i truffatori infatti spariranno nel nulla senza restituire nemmeno un centesimo.