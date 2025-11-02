Toyota Supra: arriva l’addio definitivo, la sportiva non sarà più prodotta

Un’automobile sportiva decisamente amata da tantissimi automobilisti sicuramente è Toyota supra, la vettura in questione è stata prodotta per largo tempo ma purtroppo si accinge a raggiungere la fase finale del suo ciclo di vita dal momento che come annunciato dalla casa produttrice ci accingiamo ad arrivare al suo completo addio, non a caso l’azienda ha deciso di riporla con un’ultima linea denominata A90 Final Edition, di cui l’ultima verrà prodotta proprio a marzo 2026, data oltre la quale la vettura non sarà più prodotta dall’azienda per poi non essere più disponibile non appena gli stock rimasti termineranno, di conseguenza, tutti coloro che sono interessati alla vettura dovranno cercare di metterci le mani prima di quella data.

Un addio che chiude una storia

Nonostante l’attuale Toyota supra si accinga ad andare in pensione, l’azienda non ha escluso il possibile arrivo di una erede diretta che magari adotterà la stessa denominazione, nello specifico l’azienda ha sottolineato che sicuramente produrrà una nuova vettura sportiva per il 2027 e che questa volta sarà prodotta completamente in Giappone senza la collaborazione di un’azienda tedesca, quest’ultima dovrebbe montare in futuro un motore sportivo da 2l e 4 cilindri con la possibilità di erogare una potenza all’incirca di 400 cavalli, ma facilmente incrementabile addirittura 600, sicuramente ne sapremo qualcosa di più in futuro e probabilmente dopo marzo 2026, quando l’attuale modello ci saluterà.

Nel frattempo possiamo continuare a goderci la Final Edition che rappresenta un vero e proprio conglomerato di tutto il meglio che Toyota abbia da offrire, non a caso sotto il cofano abbiamo un motore da sei cilindri e 3 l di cilindrata in grado di erogare la bellezza di 441 cavalli in modo da rendere l’autovettura decisamente divertente da guidare con prestazioni assolutamente di altissimo livello, il tutto abbinato a sospensioni KW regolabili in smorzamento che presentano 16 step in estensione e 12 in compressione.