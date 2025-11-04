Motorola Moto G56, prezzo da SOGNO su Amazon

Arriva una nuova occasione di sconto speciale su Amazon per l’acquisto di Motorola Moto G56, lo smartphone di fascia medio-bassa può essere vostro in questi giorni con un risparmio fuori dal normale, aprendo le porte verso tutti coloro che vogliono finalmente poter godere di buone prestazioni, spendendo molto poco.
Il prodotto presenta un ampio display da 6,72 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, è un IPS LCD con densità di 391 ppi e protezione Gorilla Glass 7i, che fa affidamento su un refresh rate elevato, addirittura fino a 120Hz, così da essere sicuro di mettere a disposizione del consumatore finale il meglio, al minor prezzo.
Discorso simile lo possiamo fare anche per le prestazioni, difatti al centro del progetto è possibile trovare il processore MediaTek Dimensity 7060, octa-core con una frequenza di clock che si estende fino a 2,6GHz, con alle spalle la GPU IMG BXM-8-256, oltre a una configurazione che prevede 8GB di RAM con un quantitativo di memoria interno variabile, ma espandibile con l’aiuto di una microSD fino a 2TB.
Motorola Moto G56, che occasione con questo sconto su Amazon
Volete risparmiare al massimo delle vostre possibilità sull’acquisto di Motorola Moto G56? allora siete nel posto giusto, difatti in questi giorni la promozione applicata da Amazon permette di partire da un listino di 269 euro, e poter scendere del 43%, per arrivare in questo modo a sostenere un investimento finale di soli 152,99 euro a questo link.
Spostando l’attenzione nella parte posteriore, possiamo trovare la presenza di due sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, per una resa fotografica di livello nettamente superiore al normale, e pronta a fare la differenza nel mercato.