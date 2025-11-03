Realme C85, ufficiale la nuova serie di Realme

Il produttore tech Realme ha da poco presentato ufficialmente in Vietnam la nuova serie di smartphone denominata Realme C85. Quest’ultima per il momento è composta da due modelli, ovvero i nuovi Realme C85 Pro e Realme C85 5G. Ci troviamo di fronte in entrambi i casi a device appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, con grandi batterie e molto altro.

Realme annuncia ufficialmente la nuova serie di smartphone medi di gamma Realme C85

Sono stati dunque presentati ben due nuovi smartphone di fascia media del produttore tech Realme. Il primo è il nuovo Realme C85 Pro, il quale è dotato di un ampio display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz e con una luminosità di picco di 4.000 nits. Dal punto di vista prestazionale troviamo a bordo il processore Snapdragon 685 di Qualcomm, accompagnato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

Il secondo modello è Realme C85 5G. Quest’ultimo monta invece il soc MediaTek Dimensity 6300, in gradk di supportare le nuove reti di quinta generazione. In questo caso, il display dispone di una diagonale da 6,8 pollici con tecnologia LCD HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari ad addirittura 144 Hz.

Entrambi i modelli possono contare su una batteria mostruosa da 7.000 mAh, con anche il supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il comparto fotografico è affidato a una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 8 MP.

Realme C85 Pro viene proposto ad un prezzo di partenza pari a circa 245 dollari per la versione con 8 GB + 128 GB. Realme C85 5G, viene proposto ad un prezzo di poco inferiore ai 290 dollari.

I nuovi smartphone del produttore tech Realme saranno resi disponibili nelle colorazioni Parrot Purple e Peacock Green. Per il momento non abbiamo informazioni riguardanti il possibile debutto in Italia.