Razer rinnova la linea Huntsman: ecco le nuove tastiere gaming V3 Pro

Razer continua la sua corsa nel mondo dell’hardware da gioco di fascia alta con l’arrivo delle nuove Huntsman V3-Pro 8KHz e HuntsmanV3 Pro Tenkeyless8KHz. Parliamo di due tastiere che promettono di rivoluzionare gli standard del gaming competitivo. Il progetto è nato in collaborazione con alcune leggende degli eSport, tra cui Nikola “NiKo” Kovač, star internazionale di Counter-Strike. Tutte aziende che hanno contribuito a ottimizzare la risposta dei tasti e la latenza per garantire prestazioni al millisecondo.

Al cuore delle nuove tastiere troviamo i Razer Analog Optical Switches Gen-2. Si tratta di un’evoluzione che consente una regolazione dell’attuazione da 0,1 a 4,0mm, permettendo ai giocatori di calibrare la sensibilità dei tasti in base al proprio stile di gioco. La tecnologia True 8000Hz HyperPolling assicura una latenza di appena 0,58 millisecondi, con una velocità dichiarata fino all’11% superiore rispetto alla concorrenza. Le tastiere integrano poi la modalità Rapid Trigger e la tecnologia Snap Tap. Soluzioni pensate per garantire cambi di direzione immediati, un vantaggio fondamentale nei titoli FPS dove ogni frazione di secondo può fare la differenza.

Razer Huntsman V3 Pro: disponibilità, prezzi e le differenze tra i modelli

Razer ha posto grande attenzione anche alla costruzione. Il corpo presenta infatti in lega di alluminio 5052, con schiuma fonoassorbente e stabilizzatori pre-lubrificati che migliorano il comfort e riducono il rumore durante la digitazione. I keycap in PBT assicurano resistenza nel tempo. Invece la durata stimata degli switch arriva fino a 100 milioni di pressioni, una cifra che testimonia la solidità del progetto.

Entrambi i modelli includono un quadrante digitale multifunzione cliccabile. Ad esso si affiancano tasti dedicati per i controlli multimediali e una matrice LED che fornisce un chiaro feedback visivo durante l’uso. La versione Tenkeyless, priva del tastierino numerico, è pensata per chi cerca un formato più compatto senza rinunciare alle prestazioni della sorella maggiore.

Le Razer Huntsman V3 Pro 8KHz e Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz sono già disponibili per il preordine in Italia, con consegne previste dal 5 novembre 2025. I prezzi partono da 279,99€ per la versione completa e 249,99€ per la Tenkeyless. Entrambe sono acquistabili anche a rate senza interessi tramite Klarna sul sito ufficiale.