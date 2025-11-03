Apple più vicina al gaming: entra nell’Advisory Board dei The Game Awards

L’aggiornamento del sito ufficiale dei The Game Awards sancisce l’ingresso di Apple nell’Advisory Board, il comitato consultivo che orienta missione e sviluppo dell’evento senza intervenire su candidature e vincitori. Si tratta di un riconoscimento formale del peso che Cupertino ha assunto nell’industria, al fianco di realtà come Activision, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft e Valve. L’approdo nel board non cambia le regole dell’assegnazione dei premi, ma consolida un ruolo di indirizzo strategico su temi chiave per il settore: crescita dell’ecosistema, standard tecnici, supporto agli studi e valorizzazione delle piattaforme.

L’operazione è coerente con la posizione di piattaforma di riferimento nel mobile attraverso l’App Store, elemento che da anni inserisce Apple tra i grandi platform holder. L’ingresso nel comitato, inoltre, invia un segnale al mercato in vista dell’edizione 2025 dei Game Awards, in programma l’11 dicembre a Los Angeles, quando l’attenzione su strategie, partnership e contenuti sarà massima.

Il percorso recente nel mondo dei videogiochi

La spinta verso il gaming non nasce oggi. Con Apple Silicon, i Mac hanno guadagnato prestazioni e efficienza tali da rendere praticabile l’arrivo di titoli complessi anche su desktop, mentre il servizio in abbonamento Apple Arcade ha dato continuità a un catalogo curato e trasversale. Sul fronte strumenti, il Game Porting Toolkit ha semplificato il lavoro degli sviluppatori che intendono portare giochi tripla A su macOS e, più in generale, nell’ecosistema Apple. A completare il quadro, investimenti mirati e collaborazioni con studi che hanno rafforzato la pipeline di contenuti.

I risultati non sono mancati sul piano della visibilità: ai Game Awards 2024 il roguelike Balatro, disponibile nell’ecosistema Apple e presente su Apple Arcade, ha conquistato i riconoscimenti come miglior gioco indipendente e miglior debutto indie. In prospettiva, la presenza nel board permette ad Apple di essere parte del tavolo in cui si discute l’evoluzione dell’industria, mantenendo intatto il principio di indipendenza delle giurie, ma contribuendo alla definizione di priorità e iniziative a beneficio dell’intero comparto.