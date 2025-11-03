PosteMobile, ritorna la promo Creami Extra Wow 100

Per questo nuovo mese, l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di far tornare a disposizione degli utenti una delle sue offerte di rete mobile più vantaggiose. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile nota con il nome di PosteMobile Creami Extra Wow 100. Quest’ultima è una super offerta a basso costo e sarà ora proposta nuovamente per circa due settimane.

PosteMobile fa ritornare una delle sue offerte più vantaggiose, Creami Extra Wow 100

È da poco ritornata a disposizione degli utenti una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale PosteMobile. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta nota con il nome di PosteMobile Creami Extra Wow 100. L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione soltanto negli uffici di Poste Italiane fino alla giornata del prossimo 15 novembre 2025.

Come già detto, ci troviamo di fronte ad una super offerta. In particolare, ogni mesi gli utenti avranno a disposizione un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare in tranquillità con una connettività massima pari al 4G e al 4G+. Il bundle dell’offerta mette poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri.

È un’offerta dal prezzo davvero vantaggioso. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti sostenere una spesa pari a soli 6,99 euro al mese. Tuttavia, l’offerta sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti di PosteMobile. Sono compresi sia coloro che attiveranno un nuovo numero sia coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Per chi è già cliente dell’operatore ma vuole cambiare offerta, è disponibile all’attivazione l’offerta gemella denominata PosteMobile Creami Extra Wow 50×2. Il bundle messo a disposizione è pressoché lo stesso di quello dell’offerta precedente. Cambia tuttavia il costo per il rinnovo mensile, che in questo caso è pari a 8 euro al mese.