HyperOS 3 continua il rollout in Cina: aggiornamento anche per MIX Flip 2 e nuovi dispositivi Xiaomi e Redmi

Xiaomi HyperOS

La diffusione di HyperOS 3, l’ultima versione del sistema operativo di Xiaomi basata su Android 16, prosegue a ritmo sostenuto in Cina. Dopo le prime fasi di distribuzione su Xiaomi 15 e 15 Pro, il rollout si è ora esteso a una nuova ondata di dispositivi, tra cui il nuovo MIX Flip 2, i tablet della serie Pad 7 e diversi modelli Redmi di fascia alta. Nel frattempo, la distribuzione globale ha appena preso il via, con un ritardo di circa dieci giorni rispetto al lancio cinese, segno che Xiaomi punta a una copertura completa entro la fine del 2025.

HyperOS 3 in arrivo su MIX Flip 2 e nuovi top di gamma

Tra i modelli che stanno ricevendo l’aggiornamento in Cina spicca il Xiaomi MIX Flip 2, il pieghevole presentato poche settimane fa e già aggiornato alla nuova interfaccia. La scelta di inserirlo subito nel programma di rollout dimostra la volontà dell’azienda di portare HyperOS 3 sui prodotti di punta nel più breve tempo possibile. Accanto a lui, l’update è arrivato anche su:

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro

Redmi K80

Redmi Turbo 4 e Turbo 4 Pro

Redmi K Pad

Non solo smartphone e tablet: Xiaomi ha esteso l’aggiornamento anche ai propri TV Mini LED 2025 e alla serie Watch S4, nelle varianti Sport, eSIM e Anniversary Edition. Un rollout così ampio conferma che HyperOS 3 non è un semplice aggiornamento estetico, ma un’evoluzione dell’intero ecosistema Xiaomi, progettata per integrare smartphone, tablet, orologi e televisori sotto un’unica architettura software.

Un sistema operativo più fluido e intelligente

La nuova versione di HyperOS 3, già annunciata in occasione del lancio della serie Xiaomi 15T, introduce un’interfaccia più pulita, nuove animazioni e un motore grafico ottimizzato per garantire fino al 25% di reattività in più rispetto alla versione precedente. Sul piano funzionale, il sistema porta con sé diverse novità:

“Hyper Island”, un pannello interattivo che raggruppa media, notifiche e navigazione.

Gestione ottimizzata della memoria per una transizione più fluida tra app.

Connessione cross-device migliorata tra smartphone, tablet e wearable.

Nuove API AI integrate, che permettono agli sviluppatori di sfruttare i modelli generativi di Xiaomi per funzioni di riconoscimento immagini e assistenza contestuale.

Anche l’assistente intelligente Xiao Ai è stato aggiornato, con una voce più naturale e la capacità di interagire con i dispositivi IoT della casa in modo proattivo, senza bisogno di prompt espliciti.

L’architettura di HyperOS 3 è stata riprogettata per garantire aggiornamenti simultanei su più dispositivi. A differenza delle versioni precedenti, Xiaomi punta a un ciclo di rollout più coordinato, che include non solo gli smartphone ma anche tablet, TV e smartwatch, consolidando così la filosofia dell’ecosistema unico “Human x Car x Home”.