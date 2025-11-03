Honda Super-One, la nuova city car elettrica con cambio simulato

Honda torna a sorprendere il mercato automobilistico con un progetto che unisce la tradizione sportiva del marchio alla transizione elettrica. La nuova Honda Super-One, svelata durante il Japan Mobility Show 2025, rappresenta la prossima generazione di city car elettriche e segna un passo importante nel percorso della casa giapponese verso una mobilità più sostenibile. In Europa arriverà con il nome Honda Super-N, a partire dal Regno Unito, per poi estendersi ad altri Paesi.

L’auto nasce come evoluzione della Super EV Concept e si propone come un modello urbano dall’anima sportiva. La piattaforma di partenza è quella delle celebri kei car, le microvetture giapponesi ideate per muoversi agilmente nei contesti cittadini, ma la Super-One introduce linee più dinamiche e aggressive. Il design combina proporzioni compatte con elementi tipici delle vetture sportive. Tra cui: passaruota scolpiti, paraurti dal taglio deciso e uno spoiler posteriore che aggiunge un tocco di carattere. È probabile che la lunghezza si aggiri intorno ai 3,4m, perfetta per la guida in città.

Honda punta sul piacere di guida con un cambio simulato e sound artificiale

All’interno troviamo un equilibrio tra semplicità e modernità. I sedili sportivi presentano rivestimenti nei toni del nero, bianco e grigio. Il cruscotto invece ospita un piccolo quadro strumenti digitale e un display centrale per l’ intrattenimento. La caratteristica più innovativa della Honda Super-One riguarda l’esperienza di guida. Anche se si tratta di un modello completamente elettrico, la vettura offre un cambio simulato a sette rapporti e il sistema Active Sound Control, in grado di riprodurre un sound artificiale simile a quello di un motore termico. Tali funzioni entrano in azione quando si seleziona la modalità di guida Boost. L’obiettivo ? Offrire all’automobilista la sensazione tipica delle auto sportive.

Honda ha confermato che il prototipo è già stato sottoposto a numerosi test in Giappone, Regno Unito e altri Paesi asiatici. Il lancio sul mercato giapponese è previsto nel 2026. Dopodiché si prevede una sua successiva espansione nei mercati europei dove la richiesta di city car elettriche è in forte crescita. Insomma, la Super-One potrebbe rappresentare un nuovo punto di riferimento per la mobilità urbana del futuro. Compatta, divertente e capace di trasmettere emozioni senza sacrificare sostenibilità e comfort.