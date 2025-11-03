F-Droid contro il sistema di verifica degli sviluppatori di Google

Il tema della libertà digitale continua a scontrarsi con le esigenze di sicurezza e controllo. L’ultimo episodio di tale tensione oppone F-Droid, storico app store indipendente per Android, a Google. Quest’ultima è stata accusata di voler ridimensionare il significato stesso del sideloading. Con un post pubblico, F-Droid ha criticato la nuova politica di verifica degli sviluppatori introdotta da Mountain View. Ciò sostenendo che, pur preservando formalmente la possibilità di installare applicazioni da fonti esterne, il nuovo sistema ne svuoti la sostanza. Il nodo centrale è la verifica obbligatoria dell’identità degli sviluppatori. La quale prevede la presentazione di documenti governativi e l’associazione delle app a un account registrato. Google spiega che si tratta di una misura volta a rafforzare la sicurezza degli utenti e a contrastare la diffusione di software dannoso. Ma, secondo F-Droid, il meccanismo trasferisce il controllo effettivo di ogni distribuzione di app nelle mani dell’azienda. In altre parole, se Google non approva un’app, questa non può più essere installata.

Ecco in cosa consiste la critica di F-Droid a Google

E non è tutto. F-Droid accusa Google di falsare il linguaggio pubblico intorno al concetto di sideloading. Ciò presentandolo come una pratica marginale e rischiosa anziché come una delle caratteristiche fondanti di Android. Secondo la piattaforma, definire “sideloading” ciò che per anni è stato semplicemente installare un’app da una fonte alternativa contribuisce a trasformare un diritto tecnico in una concessione revocabile.

Non è la prima volta che la piattaforma esprime preoccupazione. Già in autunno aveva segnalato il rischio di un indebolimento degli app store alternativi. Mentre Google aveva risposto sottolineando che la nuova policy serviva solo a migliorare la sicurezza. Oggi, F-Droid ribadisce che, pur mantenendo in apparenza viva la possibilità di installare software esterno, la procedura prevista ne elimina di fatto l’autonomia e la libertà. Con l’avvio graduale del nuovo sistema di verifica previsto per il prossimo anno, il caso F-Droid e Google potrebbe diventare un punto di svolta nella definizione del rapporto tra innovazione, sicurezza e libertà nel mondo mobile.