Amazon è PAZZA con lo sconto sul notebook Asus: il prezzo è CROLLATO

Una promozione più unica che rara per tutti i consumatori che vogliono accedere all’acquisto di un notebook Asus, pagandolo comunque molto meno del listino iniziale, arriva infatti lo sconto che nessuno si aspettava di vedere, e che coinvolge il modello Asus Chromebook Plus (precisamente codice CX3402CBA#B0CH1HBYF9), oggi in forte sconto solo su Amazon.

Le sue caratteristiche tecniche partono da un monitor IPS LCD con diagonale di 14 pollici, e possibilità di raggiungere una risoluzione massima in FullHD, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere di buoni contenuti, con dettagli e nitidezza generale di livello nettamente superiore alla fascia di prezzo di posizionamento (forse le cornici sono solamente leggermente spesse, il display è comunque anti-riflesso). Il processore è un SoC di ottima qualità generale, essendo comunque un Intel Core i3 di dodicesima generazione (codice i3-1215U), accoppiato con una configurazione che prevede 8GB di RAM con 128GB di memoria interna UFS; la scheda grafica, come è facilmente intuibile data la fascia di prezzo del prodotto, è integrata.

Essendo a tutti gli effetti un Chromebook, il sistema operativo non è Windows, ma appunto ChromeOS, una soluzione pensata per soddisfare le esigenze degli utenti che sono alla ricerca di prestazioni base, adatta per la produttività quotidiana, ma senza sfociare troppo nel gaming o nell’editing.

Asus Chromebook Plus, che occasione su Amazon con questo sconto

E’ davvero difficile poter pensare di acquistare questo notebook e pagarlo di meno, la promozione lanciata da Amazon è a tutti gli effetti una delle migliori di sempre, permettendo al consumatore di raggiungere l’acquisto di un prodotto di questo calibro con una spesa finale corrispondente di soli 309 euro. Lo sconto applicato, direttamente a questo link, corrisponde al 31% sul valore iniziale di listino di 449 euro.

Al momento attuale il prodotto può essere acquistato nella sua unica colorazione Grigio, senza possibilità di scelta ulteriori.