YouTube Music continua ad affermarsi nello streaming musicale

Nel settore in costante evoluzione dello streaming musicale, c’è una piattaforma che sta guadagnando un ruolo sempre più centrale. Si tratta di YouTube Music che, in un solo anno, ha trasferito 8 miliardi di dollari all’industria musicale. Una cifra che non solo segna un record per il servizio, ma evidenzia anche la rapidità con cui è riuscito a imporsi in un mercato dominato da attori storici. Come Spotify e Apple Music. L’ascesa di YouTube Music si fonda su una strategia precisa: la cosiddetta “twin-engine”. Quest’ultima unisce due fonti di ricavo, ovvero pubblicità e abbonamenti a pagamento. È lo stesso modello che sostiene la piattaforma video di YouTube, e che permette a Google di contare su una base di oltre 125 milioni di utenti paganti. Tale doppio binario consente di monetizzare anche gli ascolti gratuiti, grazie agli spot inseriti nei contenuti.

YouTube Music: ecco i passi avanti della piattaforma

Secondo Lyor Cohen, responsabile della divisione Musica della piattaforma, il risultato ottenuto tra luglio 2024 e luglio 2025 non rappresenta un punto d’arrivo. Ma una tappa significativa di un percorso più ampio. YouTube, ha sottolineato, punta a costruire un ecosistema che garantisca sostenibilità economica a lungo termine per tutti gli attori della filiera. Il mercato attuale vede i modelli di remunerazione sono spesso al centro del dibattito. Dunque, la promessa di una maggiore equità nei compensi rappresenta un vantaggio competitivo.

I numeri raccontano una crescita costante. Si parte da 4 miliardi di dollari distribuiti nel 2021 e 6 miliardi nel 2022. Fino ad arrivare agli attuali 8 miliardi. Una traiettoria che evidenzia come YouTube Music sia diventato uno dei canali più redditizi per i professionisti del settore.

Il successo del servizio musicale di Google riflette una trasformazione più ampia dell’industria dell’intrattenimento. La crescente integrazione tra video, musica e contenuti social sta ridefinendo le modalità con cui le persone scoprono e fruiscono la musica. In tale scenario, YouTube Music si posiziona come un ponte tra la cultura visiva e quella sonora.